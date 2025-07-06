小米YU7今日开启限时改配 成功需重新进入排队序列

站长之家(ChinaZ.com) 7月6日 消息:今日上午10:00，小米CEO雷军发布消息称，小米YU7正式开启限时改配活动，该活动将持续至7月7日23:59:59。在此期间，凡7月6日10:00前完成锁单的小米YU7（非准现车）准车主，均可参与此次改配。

据介绍，改配成功后，订单将立即锁定，并重新进入排队序列，预计交付周期也将据此重新计算。生产及交付顺序将依据改配成功后的订单锁定时间重新安排。值得一提的是，此次改配活动支持跨版本改配，例如YU7Pro版本可改为YU7Max版本，为消费者提供了更多选择。

与此同时，小米YU7今日还正式拉开全国交付的序幕，覆盖全国58个城市，让更多消费者能够尽快体验到这款热门车型。小米YU7自发布以来便备受瞩目，其售价25.35万元起，市场反响热烈。据统计，该车在开售后的3分钟内大定突破20万辆，1小时内大定突破28.9万辆，开售18小时锁单量更是突破24万台，一举创下新能源汽车销售的新纪录。

这一成绩不仅远超小米此前车型SU7的同期表现，也彰显了小米在新能源汽车领域的强劲实力。面对如此骄人的成绩，雷军此前曾坦言:“订单远超了最乐观的预期。”但他同时表示，小米绝不会因此沾沾自喜或骄傲自满，而是清醒地认识到，与全球行业领导者相比，小米仍显稚嫩，还有巨大的差距需要追赶。

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