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美团外卖“浣熊食堂”上线：全程可视可溯，三年布局1200家

2025-07-01 11:31 · 稿源：站长之家

站长之家(ChinaZ.com) 7月1日 消息:为助力消费者与商家构建“敢点、敢看、敢查”的食品安全互信体系，美团外卖于近日正式推出创新项目“浣熊食堂”。该项目以线下集中式外卖厨房为基石，秉持“全程可视可追溯”的运营理念，全面覆盖餐饮全链条，为消费者提供透明、安心的用餐体验。

“浣熊食堂”通过多项创新功能，让消费者能够深入了解餐饮店铺的运营细节。例如，消费者若对某家店铺的日常运作感到好奇，可通过“食安日记”功能，查看店铺的运营动作及进货记录，确保食材来源的可靠性。若想亲眼见证饭菜的制作过程，可观看“明厨亮灶”直播，实时了解厨房环境及烹饪流程。此外，消费者还能查看每家商铺的食材采购报告和产地信息，全方位掌握食材溯源情况。

自2024年12月24日启动试点以来，“浣熊食堂”已在北京、杭州等地成功运营10家门店，吸引了超过100家餐饮商家入驻，共同服务了数十万消费者。美团外卖表示，未来三年计划在全国范围内投资建设1200家“浣熊食堂”，以进一步扩大服务覆盖面。

值得一提的是，这1200家“浣熊食堂”并非定位高端、价格昂贵的外卖选择。美团外卖强调，无论是社区小店还是品牌连锁，都将一视同仁地给予扶持，不会以任何标签对商家进行划分，确保各类餐饮商家都能公平参与，共同提升食品安全水平，为消费者提供更多优质、安心的用餐选择。

进货记录都能查 美团外卖正式推出“浣熊食堂” 三年1200家

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