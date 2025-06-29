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雷军称一定会全力以赴抓紧生产 争取早日交付

2025-06-29 09:55 · 稿源：站长之家

站长之家（ChinaZ.com）6月29日 消息:近日，小米汽车App上关于小米YU7的预估交付时间引发广泛关注。该App显示，小米YU7共有三个版本，不同版本预估交付时间有所差异。其中，标准版锁定订单后最快需55-58周交付，是三个版本中交付等待时间最长的;Pro版最快交付时间为49-52周;顶配的小米YU7Max相对较快，但最快也需35-38周才能交付，这意味着消费者订车后最长可能要等待约一年才能提车。

面对小米YU7如此长的预估交付时间，未来是否有提前的可能?小米汽车官方对此作出回应。官方称，小米汽车App上显示的交付时间为预估参考，是小米依据锁单量及当前产能情况测算得出，首次更新了所有订单的预计交付周期。不过，随着产线磨合提效、产能挖潜爬坡，实际交付时间存在动态变化的可能，小米会在App中动态更新最新的预估时间，提醒消费者保持关注。

小米YU7、小米汽车

小米集团创始人雷军在转发相关消息时表示:“我们一定会全力以赴抓紧生产，争取早日将爱车交付到您手上。再次感谢所有朋友们的支持。”

据了解，小米YU7所有订单将按照锁单先后顺序进行排产，同配置情况下先锁定的订单优先排产。从小米汽车公布的数据来看，小米YU7开售成绩斐然，仅18小时锁单量就已突破24万台。

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