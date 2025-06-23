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REDMI K80版首销福利公布 赠价值905元权益

2025-06-23 14:16 · 稿源：站长之家

站长之家(ChinaZ.com) 6月23日 消息:今日，REDMI手机官方微博正式宣布，REDMI K80至尊版将于6月26日19:00准时发布，并同步开启销售。目前，该机型已开放免费预约通道，消费者可提前锁定购买资格。

与此同时，REDMI手机还公布了REDMI K80至尊版的首销权益。在6月26日至6月27日期间购机的用户，将享受价值905元的尊享服务。该服务包含1年碎屏保、1年后盖保、1年进水保、5年电池保以及365天只换不修等五大权益，为消费者提供全方位的售后保障

此外，购机用户还将获得价值1606元的虚拟权益礼包，其中包括小米游戏权益包、小米云空间以及App会员权益礼包等，进一步丰富用户的使用体验。

据了解，REDMI K80至尊版在硬件配置上同样表现出色。该机型采用6.83英寸定制大屏，搭载M9发光材料，支持144Hz高刷新率和全亮度DC调光，亮度高达3200尼特。

在性能方面，REDMI K80至尊版搭载天玑9400+处理器和全新独显芯片D2，拥有REDMI史上最大的3D冰封循环冷泵散热系统。同时，内置7410mAh大容量电池，并支持100W快充技术，确保用户在使用过程中无需担心电量问题。

REDMI K80至尊版首销赠价值905元权益：1年碎屏保、5年电池保等

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