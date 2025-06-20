余承东：开源鸿蒙代码规模超1.3亿行 软硬件产品数量超1200款

站长之家（ChinaZ.com）6月20日 消息:今日，华为开发者大会（HDC2025）在广东东莞松山湖盛大举行。华为常务董事、终端BG董事长余承东以“共建共享鸿蒙新世界”为主题发表演讲，介绍了开源鸿蒙的最新发展情况。

余承东指出，开源鸿蒙代码规模已超过1.3亿行，社区贡献者接近9000位，软硬件产品数量超1200款，三方发行版达到69款。开源鸿蒙已广泛覆盖政务、交通、金融、电力、水利、建筑等多个行业领域，成为发展速度最快的开源操作系统。

回顾开源鸿蒙的发展历程，2020年9月，开放原子开源基金会接受了华为捐赠的鸿蒙操作系统基础能力相关代码，并依据命名规则将其开源项目命名为OpenAtom OpenHarmony（简称OpenHarmony）。开源后，企业能够在OpenHarmony的基础上，开发自身的商业版开源鸿蒙操作系统，华为发布的基于开源鸿蒙的鸿蒙5便是其中之一。

余承东还介绍，目前已有超过40款华为终端产品搭载了鸿蒙5。该系统功能增加了260多项，不仅满足了用户多样化的需求，还完成了216万用户心愿单，开发者提交版本数超过27万次，充分体现了鸿蒙系统的活力和用户认可度。此次演讲展示了开源鸿蒙在短短几年内取得的显著成就，也彰显了华为与合作伙伴共建共享鸿蒙新世界的决心。

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