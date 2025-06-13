vivo X Fold5展开仅4.Xmm厚：配备6000mAh大电池

站长之家（ChinaZ.com）6月13日 消息:近日，vivo正式官宣旗下折叠屏新机vivo X Fold5将于6月25日19:00正式发布，这款新机有望再一次刷新全球最轻薄折叠屏记录。

在V粉情报局发布的视频中，vivo通信科技有限公司产品经理韩伯啸亲自爆料，vivo X Fold5展开后机身厚度仅为4.Xmm，与iPhone相比显得极其轻薄。重量方面，该机整体重量约等于小罐可乐，甚至比小罐可乐还轻一些，甚至比普通直板机更轻便。

令人惊喜的是，在如此轻薄的机身设计下，vivo X Fold5并没有在配置上做出妥协。它内置了一块6000mAh的大容量电池，为用户提供持久的续航保障。同时，还配备了5000万像素的蔡司全功能超级长焦镜头，满足用户在不同场景下的拍摄需求，配置十分全面。

除了轻薄与高性能，vivo X Fold5在防护能力上也表现出色。它是全球首款三防折叠屏手机，也是行业唯一拥有IPX8（3米深水）、IPX9(高温高压)、IPX9(水下折叠)三大防水能力的折叠屏机型。此外，它还是行业首个达到IP5X防尘标准的折叠屏手机，整机灰尘防护能力拉满，让用户使用更加安心。

在系统体验方面，vivo X Fold5实现了重大突破，它是安卓史上第一款能够连接Apple Watch的手机，并且支持苹果iCloud云端直连、AirPods互联。在连接时，还会有专属小动画，仪式感十足，彻底打通了与苹果生态的兼容壁垒。

硬件配置上，vivo X Fold5搭载了高通骁龙8Gen3芯片，性能强劲。同时支持90W有线快充，能够快速为手机补充电量。后置采用蔡司三摄组合，包括主摄、超广角以及潜望长焦镜头，为用户带来出色的影像体验。随着发布日期的临近，vivo X Fold5无疑将成为折叠屏手机市场的一颗新星。

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