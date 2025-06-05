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董明珠暗讽有企业靠流量忽悠 称靠流量忽悠消费者并不长久

2025-06-05 14:11 · 稿源：站长之家

站长之家（ChinaZ.com）6月5日 消息:今日上午的一场直播中，格力电器董事长董明珠在与网友互动时，针对当下企业营销现象发表了一番引人深思的言论。

董明珠表示，当下正处于网络时代，也是流量时代，众多企业纷纷利用流量开展营销活动。然而，其中一些企业却走上了歪路，不仅对竞争对手进行攻击，还进行虚假宣传，试图以此来吸引消费者。她强调，这种靠流量忽悠消费者的做法是难以长久的。

格力

董明珠指出，尽管有些企业或许能在短期内凭借这些手段忽悠到一部分消费者，但从长远来看，这种行为无法维持企业的可持续发展。与之形成鲜明对比的是，格力电器即便在网络销售过程中也会遇到各种问题，但消费者依然对格力保持着信任。

在董明珠看来，格力电器能够赢得众多消费者的信任，关键在于产品本身质量过硬，以及企业在经营过程中始终坚守本分。谈及格力电器做产品的理念时，董明珠介绍，格力坚持自主生产，对品质有着不懈的追求。她举例说，就连一个小小的血糖仪，格力都是自己设计、制造，没有选择外包给其他企业贴牌生产。

董明珠解释称，之所以坚持自主生产，主要是考虑到生产过程中可能出现的质量控制问题。她希望将每个涉及产品质量的环节都牢牢掌握在自己手中，以此确保产品的高品质。这一理念也进一步体现了格力电器对品质的执着追求和对消费者的负责态度。

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