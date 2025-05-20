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孟羽童晒与董明珠聊天记录 此前传董明珠与孟羽童将在格力直播

2025-05-20 15:50 · 稿源：站长之家

站长之家（ChinaZ.com）5月20日 消息:2025年5月20日下午，孟羽童在社交平台上发文，分享了她与前老板董明珠时隔两年后重新取得联系的经历。她表示，收到董明珠的微信让她感到如释重负，心中充满了复杂的情感，既有酸楚也有感激。

孟羽童回忆起过去两年中，舆论对她的各种误解和编排。她提到，在自己第一次面对互联网的巨大压力时，董明珠曾握住她的手，给予她勇气和支持。尽管董明珠在旁人眼中总是严格甚至严苛，但孟羽童深知她的内心是纯粹和善良的。

孟羽童在文中表达了对董明珠的敬意和感激之情，她认为这个世界不能没有像董明珠这样的女强人。她还表示，自己一直对前司和前老板心怀感恩，希望董明珠一切安好。她用“天地有盛意，山水总相逢”来表达对这段经历的感慨。

孟羽童发文证实破冰：时隔两年 收到了来自前老板的微信

随后，格力电器官方账号也对此事做出了回应，鼓励孟羽童并邀请她“回家吃饭”，这一举动也体现了格力对孟羽童的欢迎和接纳。

值得注意的是，有消息称董明珠和孟羽童可能会在格力进行直播。对此，接近格力方面的人士表示，虽然目前没有确定具体时间，但这种可能性确实存在。

此前，有网友在孟羽童的社交账号下留言，建议她不要提及前董事长秘书的身份，以免给人留下自降身份的印象。对此，孟羽童回应称，她始终对前司和前老板心怀感恩，不存在任何“互撕”的情况。

2021年12月，董明珠曾表示要将孟羽童培养成“第二个董明珠”，但到了2023年5月，孟羽童被发现已从格力离职。此次孟羽童发文证实与董明珠重新取得联系，也标志着两人关系的“破冰”。

孟羽童发文证实破冰：时隔两年 收到了来自前老板的微信

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