小米Civi 5 Pro影像公布：后置全焦段高速镜头 号称小夜神

站长之家(ChinaZ.com) 5月16日 消息:近日，小米官微披露了小米Civi5Pro的相关影像信息，这款新机被冠以“小夜神”之称，其影像系统迎来显著升级。

在后置影像方面，小米Civi5Pro升级为全焦段高速镜头，并首次搭载徕卡浮动长焦。这一设计承袭了数字旗舰徕卡纯净光学传统，为拍摄带来了新的可能。浮动长焦技术是一种通过改变镜头组间距离实现变焦的技术，与传统的定焦镜头相比，它能在保证画质的前提下，实现更大范围的变焦。这使得摄影师在拍摄时更加灵活，能够轻松捕捉远处的景物。

前置影像上，小米Civi5Pro升级为5000万超感光镜头，解析力得到全面提升。此外，得益于全新的超透纳米棱镜，其感光性能提升了25%，为自拍等场景带来更好的拍摄效果。

与以往的Civi系列不同，小米Civi5Pro定位进行了升级。该机全面承袭小米旗舰技术和质感，体验全面对标iPhone标准版，展现出小米在产品定位和品质追求上的新高度。

核心配置方面，小米Civi5Pro采用1.5K全等深微曲屏，带来出色的视觉体验;搭载高通骁龙8s Gen4处理器，为手机性能提供有力保障;电池容量至少为6000mAh，满足用户长时间使用的需求。据悉，这款备受关注的新品将于本月正式发布，届时消费者将有机会亲身感受其魅力。

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