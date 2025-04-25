REDMI Turbo 4 Pro哈利波特版发布：国补后售价2379.15元

站长之家(ChinaZ.com) 4月25日 消息:Redmi于今日晚间正式推出Turbo4Pro哈利波特联名限定版智能手机，该机型16GB+512GB版本官方售价2799元，享受国家补贴后实际售价为2379.15元。此次联名款在外观设计上深度融合哈利波特元素，采用定制斜切DECO设计，机身印有悬浮人物剪影，并运用立体浮雕切割工艺提升视觉辨识度。

该联名机型搭载6.83英寸定制1.5K直屏，配备第四代骁龙8s移动平台，后置5000万像素主摄+800万像素超广角双摄组合，内置7550mAh大容量电池并支持90W快充。系统层面特别定制了魔法主题界面，包含人物剪影壁纸、魔法元素图标及特色充电动画等专属内容。

除手机外，Redmi同步推出多款哈利波特联名配件产品，包括售价139元的蓝牙音箱、149元的10000mAh33W自带线充电宝、599元的机械键盘以及349元的无线鼠标。这些联名产品均采用统一的魔法主题设计风格，形成完整的周边产品矩阵。

据官方介绍，Turbo4Pro哈利波特版在保持标准版硬件配置的基础上，通过深度定制的视觉设计和周边配件，为粉丝用户提供更具收藏价值的产品选择。此次联名产品的推出，标志着Redmi在IP合作领域的进一步拓展。

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