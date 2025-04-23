爱奇艺杀入直播带货 正式宣布推出内容电商服务

站长之家（ChinaZ.com）4月23日 消息:2025爱奇艺世界大会上，爱奇艺创始人龚宇正式宣布推出内容电商服务，依托平台丰富的IP资源、艺人明星矩阵及庞大会员体系拓展直播带货等业务。

这一布局背后，爱奇艺将目标用户锁定在自身会员群体——龚宇在会上透露，平台日均订阅会员数长期保持亿级规模，2023年一季度峰值接近1.3亿，全年日均订阅用户达1.119亿，这些具备高消费能力的用户被视为电商业务的天然受众。

尽管爱奇艺的电商战略尚处于试运营阶段，但其切入直播带货领域的动作并非临时起意。早在2020年7月的爱奇艺iJOY悦享会上，平台就已提出构建明星KOL带货矩阵的规划，试图通过线上内容直播闭环抢占市场先机。当前直播电商用户规模已逼近6亿，此次爱奇艺正式入局，被视为在内容生态变现路径上的重要尝试。

除电商布局外，爱奇艺在本次大会上还发布了个人智能助手“桃豆”。现场演示显示，该产品定位为娱乐场景下的智能交互入口，可提供搜片、荐片、客服问答等一站式服务。这一动作延续了爱奇艺在AI技术领域的持续投入，此前平台已推出星罗剧情理解平台、星图编辑工具等智能创作系统，而“桃豆”的推出则标志着AI技术从内容生产端向用户服务端的延伸。

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