首页 > 原创 > 关键词  > 爱奇艺最新资讯  > 正文

爱奇艺杀入直播带货 正式宣布推出内容电商服务

2025-04-23 16:06 · 稿源：站长之家

站长之家（ChinaZ.com）4月23日 消息:2025爱奇艺世界大会上，爱奇艺创始人龚宇正式宣布推出内容电商服务，依托平台丰富的IP资源、艺人明星矩阵及庞大会员体系拓展直播带货等业务。

这一布局背后，爱奇艺将目标用户锁定在自身会员群体——龚宇在会上透露，平台日均订阅会员数长期保持亿级规模，2023年一季度峰值接近1.3亿，全年日均订阅用户达1.119亿，这些具备高消费能力的用户被视为电商业务的天然受众。

爱奇艺

尽管爱奇艺的电商战略尚处于试运营阶段，但其切入直播带货领域的动作并非临时起意。早在2020年7月的爱奇艺iJOY悦享会上，平台就已提出构建明星KOL带货矩阵的规划，试图通过线上内容直播闭环抢占市场先机。当前直播电商用户规模已逼近6亿，此次爱奇艺正式入局，被视为在内容生态变现路径上的重要尝试。

除电商布局外，爱奇艺在本次大会上还发布了个人智能助手“桃豆”。现场演示显示，该产品定位为娱乐场景下的智能交互入口，可提供搜片、荐片、客服问答等一站式服务。这一动作延续了爱奇艺在AI技术领域的持续投入，此前平台已推出星罗剧情理解平台、星图编辑工具等智能创作系统，而“桃豆”的推出则标志着AI技术从内容生产端向用户服务端的延伸。

举报

  • 相关推荐
关键词：

  • 爱奇艺改logo上热搜 官方回应：没换 是15周岁特别头像

    爱奇艺平台4月22日更换官方账号头像并发布新海报，引发网友热议。最显著变化是标志性绿色Logo被替换为黄色，部分用户认为新设计不如旧版美观且缺乏辨识度，更有网友调侃新头像像滴滴打车界面，引发"回忆杀"。对此爱奇艺官方迅速回应，澄清并未更换品牌Logo，此次变动仅为庆祝平台成立15周年的特别设计。

    ​爱奇艺 ​视觉调整 ​社交媒体

  • 国产高分悬疑剧！《隐秘的角落》宣布将拍美剧版：索尼、爱奇艺联手打造

    快科技4月17日消息，据媒体报道，索尼影视已获得国产高分悬疑剧《隐秘的角落》改编权。《隐秘的角落》美剧版将由索尼影业电视部、《速度与激情》系列制片人尼尔H莫瑞兹的制作公司Original Film和爱奇艺联手打造，马可拉米雷兹（《Netflix剧版夜魔侠》《捍卫者联盟》）担任运作人、首集编剧和执行制作人。据了解，《隐秘的角落》由韩三平监制，辛爽执导，潘依然、孙浩�

    ​索尼影视 ​隐秘的角落 ​悬疑剧改编

  • 蝉镜首发手持商品数字人：用AI赋能电商带货

    文章概述了数字人技术的快速发展，重点介绍了蝉镜推出的"文生数字人"技术。该技术结合扩散模型与多模态模型，实现无需拍摄、模特和场地的虚拟形象生成。数字人技术正在改变内容创作规则，创作者可通过AI生成虚拟IP，如杭州陈泽鑫律师仅用3.8元成本实现百万级播放量。蝉镜的手持商品数字人技术突破传统数字人无法自然交互商品的局限，用户上传商品图片即可生成数字人自然持握商品的形象，支持长期复用。该技术显著提升用户信任度，某美妆品牌测试显示视频转化率提升140%。蝉镜平台提供500余种公模形象，支持用户克隆个性化数字分身，实现"一人千面"的矩阵运营。文章指出，这种技术民主化趋势让中小商家无需专业团队也能打造媲美大牌的视觉呈现，推动电商普惠新时代。

    ​数字人技术 ​生成式AI ​内容创作

  • 动画电影《孤独摇滚》将内地上映 正式宣布定档4月25日

    近日，日本动画电影《孤独摇滚（上）》正式宣布定档4月25日在中国内地上映。该片改编自日本畅销漫画《孤独摇滚!》，是同名动画的剧场版，延续了动画版中全女乐队追寻音乐梦想的热血故事。影片主角后藤独是一名女高中生，性格极度社恐，但在网络上却以吉他手“Guitar Hero”的身份广受好评。她怀揣组建乐队的梦想，却因不敢主动与人交流而屡屡受挫。一次偶然的机会�

    ​孤独摇滚 ​日本动画 ​音乐梦想

  • Linux中国开源社区官网正式宣布关闭！域名未知原因被冻结

    快科技4月16日消息，近日，国内知名第三方开源社区Linux中国开源社区官网正式宣布关闭，其实在2024年社区就已经停止更新，但官网仍可以访问。不过从2025年3月20日开始，Linux.cn域名被注册商设置为clientHold（永久冻结）状态，这意味着该域名在DNS系统中被禁止解析、访问、使用、变更和交易，导致网站完全无法使用。虽然这个域名仍然在Linux中国站长账号下，但由于clientHold状态，这个域名当前已经完全无法使用。至于clientHold状态的原因，Linux中国站长解释称域名注册商按上级要求设置为冻结状态，域名注册商无权进行解封，其实到现在

    ​Linux中国 ​开源社区 ​域名冻结

  • 中国推客大会5月27长沙召开：货源与内容成私域带货新引擎

    5月27日，由沸点会主办的全国推客分销大会将在长沙盛大开幕，将吸引了众多头部私域团长、内容创作者及供应链品牌参与。本次大会聚焦“推客带货的货源与内容创新”主题，围绕私域电商的核心竞争力——选品效率与内容信任展开深度探讨，为推客群体提供实战化解决方案。在货源与内容的双重驱动下，推客唯有以专业选品为根基，以创意内容为纽带，方能在激烈竞争中突围，真正实现“货找人”到“人信货”的价值跃迁。

    ​推客分销 ​私域电商 ​选品效率

  • 《甄嬛传》“曹贵人”直播被质疑售假包：近3月带货销售额破亿！

    近日，《甄嬛传》中曹贵人角色的扮演者陈思斯因直播带货二手奢侈品包遭到网友质疑。多名网友发文称，所收到的包与直播时确认的并非同一只。值得关注的是，据达多多数据显示，陈思斯直播带货近30天的销售额在2500万至5000万之间，销量达到7.5万至10万；近90天的销售额更是超过1亿，销量超过10万。

    ​陈思斯 ​直播带货 ​奢侈品包

  • 众多商家追捧“暴富梦”，AI入场直播电商是革命or噱头？

    随着直播带货持续发展，越来越多的普通人习惯在直播间进行购物，“直播间”也成各大品牌、厂商、主播的必争之地。在战况如此焦灼的当下，新技术的应用往往成为各路玩家提升竞争力重要手段，AI就是如此。AI不会取代主播，但会用AI的主播必将淘汰不用AI的竞争者。

    ​直播带货 ​AI技术 ​电商新趋势

  • 真人一键克隆上线，看百度如何“爆改”电商直播规则

    直播电商下半场，AI数字人成为新风口近两年来，头部主播带货频繁“翻车”，虚假宣传、不文明带货、价格误导等乱象层出不穷，让越来越多消费者开始对真人主播产生质疑，真人主播也陷入了前所未有的信任危机。在此背景下，由大模型驱动的AI数字人，能够有效避免真人主播可能出现的各种失误和风险，为直播电商行业带来了新的发展机遇。百度慧播星数字人将凭借更强大的智能化技术，进一步满足用户在多元化场景下的需求，引领电商直播迈入“无人时代”，为行业注入新的活力与可能。

    ​直播电商 ​AI数字人 ​技术创新

  • YY正式并入百度后“首秀”：坚守直播阵地，加速布局短剧

    今年2月25日，百度宣布与欢聚集团达成协议，正式收购YY。这桩长达四年多、在直播行业备受关注的收购案终于落下帷幕，YY正式成为百度集团的一员。期待YY为直播行业带来更多新的惊喜。

    ​百度收购YY ​YY生态大会 ​直播行业发展

热文

  • 3 天
  • 7天

站长商机

广告

商务合作 侵权投诉 广告服务 版权声明 招聘

©CopyRight 2002-2020 CHINAZ.COM