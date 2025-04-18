REDMI Turbo 4 Pro下周发布 首发第四代骁龙8s

站长之家（ChinaZ.com）4月18日 消息:今日，小米中国区市场部总经理兼REDMI品牌总经理王腾正式对外宣布，REDMI品牌旗下新成员——REDMI Turbo4Pro将于下周揭开神秘面纱。

王腾透露，REDMI Turbo4Pro在性能上实现了质的飞跃，其综合实力以超越常规标准的“小K”级能力精心打造，相较于标准版产品，REDMI Turbo4Pro在配置上实现了全面升级，不仅超越了同系列中的Ace/Neo版本，更以强劲的配置直接对标市场上2.5K档位的热门产品，展现了REDMI品牌在中高端市场的雄心壮志。

REDMI Turbo4Pro的一大亮点在于其将行业首发搭载第四代骁龙8s芯片，这一创新举措标志着骁龙8s系列首次迈入全大核时代，其GPU性能更是与骁龙8至尊版所搭载的Adreno830同源的Adreno825相媲美，为用户带来前所未有的流畅体验。

随着发布日期的临近，关于REDMI Turbo4Pro的更多细节也逐渐浮出水面。据数码博主透露，该机将配备一块6.83英寸的1.5K LTPS直屏，搭配精致的金属中框设计，不仅视觉效果出众，手感也极为舒适。同时，该机还支持光学指纹识别技术，解锁速度更快更安全。在影像系统方面，REDMI Turbo4Pro采用了5000万像素与800万像素的双摄组合，满足用户多样化的拍摄需求。

尤为引人注目的是，REDMI Turbo4Pro在续航能力上实现了重大突破，内置一块7550mAh的大容量电池，并支持90W快充技术，无论是长时间使用还是快速回血，都能轻松应对，让用户告别电量焦虑。

REDMI Turbo4Pro的即将发布，无疑为智能手机市场注入了新的活力。下周，让我们共同期待这款集性能、设计、续航于一身的旗舰新品的精彩亮相。

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