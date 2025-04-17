真我GT7首发电竞抢网芯片 并搭载苍穹通信系统2.0

站长之家(ChinaZ.com) 4月17日 消息:今日，真我手机品牌又有新动作，旗下真我GT7手机相关技术亮点及发布信息引发关注。

真我GT7在通信技术方面表现卓越，其首发电竞抢网芯片成为一大亮点。该芯片可在蜂窝环境与Wi-Fi环境下实现信号增强，让用户在手游开黑团战时告别卡顿困扰。不仅如此，真我GT7还搭载了苍穹通信系统2.0，官方称可实现全场景强信号，即便在弱网环境下玩游戏也能保持不掉线状态。

具体来看，真我GT7的超级Wi-Fi信号具备强大的穿透能力，可轻松穿过3堵墙，连接距离长达193米。配合AI追踪技术，手机能够自动寻找最强基站信号，彻底告别信号死角。官方数据显示，在弱信号环境下玩游戏时，真我GT7的游戏时延可降低20%;在演唱会模式中，视频发送速度最高可提升38.5%;在高铁场景的弱网环境下打游戏，也能近乎实现0卡顿。此外，真我GT7还支持无网通信功能，可实现公里级一对一语音通话。

真我GT7不仅在通信技术上表现出色，在性能与续航方面同样不容小觑。据了解，该机将于4月23日正式发布，目标直指3K（3000元）内性能、续航双冠王。新机搭载了天玑9400处理器，内置7200mAh泰坦电池，并支持100W光速秒充功能。

值得一提的是，真我GT7还首发了科技小冰皮技术，采用全新石墨烯冰感科技机身。冰感石墨烯材料的导热系数为普通玻璃机身的600%，能够快速带走机身热量，为用户带来更加舒适的使用体验。

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