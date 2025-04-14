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REDMI K80版最快6月发布：搭载天玑9400+芯片

2025-04-14 13:43 · 稿源：站长之家

站长之家（ChinaZ.com）4月14日 消息:近日，据知名数码博主数码闲聊站透露，Redmi K80至尊版手机的发布时间可能提前至6月底，这一消息引发了数码圈的广泛关注。

最新爆料信息来看，Redmi K80至尊版在性能配置上诚意满满。它将搭载高性能的天玑9400++处理器，强大的运算能力为手机的高效运行提供了坚实保障。并且，预计该手机还将继续配备独显芯片，该芯片可用于游戏的插帧、超分、超画功能，能够显著提升用户在游戏过程中的视觉和操作体验，让玩家尽享流畅、逼真的游戏画面。

REDMI K80 Pro、红米、小米手机

在续航方面，新机将内置超过7000mAh的大容量电池，能够满足用户长时间使用的需求，无论是日常办公、娱乐还是外出旅行，都无需频繁充电，为用户的使用带来了极大的便利。同时，它还配备了一块大尺寸的1.5K OLED直屏，能够呈现出色彩鲜艳、对比度高、细节丰富的画面，为用户提供出色的视觉体验。

虽然影像系统可能并非K80至尊版的重点打造方向，但它在其他方面也进行了全面优化。在机身用料上更加考究，提升了手机的整体质感和耐用性;指纹识别技术也得到了升级，解锁更加快速准确;马达采用了业界最大的0916型，拥有超600平方毫米的超大体积和130Hz谐振频率，震感舒适，能为用户带来更加细腻的触觉反馈;扬声器在音质表现上也有所提升，让用户能够享受到更加震撼的音效;防护规格也得到了加强，为手机提供了更好的保护。

外观设计上，K80至尊版延续了圆形模组设计，屏幕尺寸为6.8英寸，采用直角边框搭配大R角的设计风格，既具有时尚感又不失舒适握持感。

值得一提的是，除了Redmi K80至尊版手机，Redmi还可能同时发布一款8.8英寸的电竞平板。据悉，这款电竞平板预计也会搭载天玑旗舰处理器，有望为电竞爱好者带来全新的游戏体验。随着发布时间的临近，相信会有更多关于这两款产品的详细信息陆续曝光，让我们拭目以待。

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