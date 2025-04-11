微信PC端更新：可发朋友圈 可接收好友转账

站长之家（ChinaZ.com）4月11日 消息:4月11日，微信团队发布了一项重要的功能更新，旨在提升用户在电脑端的使用体验。此次更新的核心是实现了电脑微信Windows端和Mac端的功能对齐，让用户在不同设备上都能享受到一致的功能体验。

此次更新中，最直观的变化之一是收钱功能的优化。以前，用户在电脑端接收转账时，需要频繁低头查看手机，操作不便。现在，微信电脑端更新后，用户可以直接在电脑上接收来自单聊中的转账，无需再频繁切换设备。这一改进极大地提升了办公场景下的使用效率，让用户可以更专注于电脑上的工作，同时也能及时处理转账信息。

除了收钱功能的优化，发朋友圈的功能也得到了显著提升。在电脑端微信的朋友圈页面，新增了“照相机”按钮，用户只需点击该按钮，即可轻松发布照片或视频到朋友圈。这一功能的更新，让用户在电脑上也能像在手机上一样方便地分享生活点滴。此外，用户还可以在电脑上查看好友的朋友圈，通过点击好友头像，直接进入其朋友圈页面，查看他们的动态。同时，用户还可以在电脑端置顶自己的某条朋友圈，方便自己或他人快速查看重要信息。

此次更新还涵盖了其他多个方面的优化。例如，用户可以在电脑端微信中设置“深色模式”、“字号大小”、“翻译语言”等个性化选项，进一步提升使用体验。这些功能的更新，不仅让电脑端微信的功能更加丰富，也使其与手机端微信的功能更加接近，实现了多端功能的对齐。

微信团队表示，此次更新是微信持续优化用户体验的一部分，旨在让用户在不同设备上都能享受到一致的功能体验。用户可以通过访问微信官网下载最新版本（4.0.3），体验这些新功能。

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