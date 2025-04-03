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美团为骑手补贴养老保险 今起开始试点

2025-04-03 15:50 · 稿源：站长之家

站长之家（ChinaZ.com）4月3日 消息:今日，美团正式对外宣布，其骑手养老保险试点项目即日起在福建泉州和江苏南通两地率先启动。此次试点面向区域内所有骑手开放，标志着美团在保障骑手权益、提升骑手福利方面迈出了重要一步。

根据灵活就业人员参保政策，美团制定了详细的试点方案。方案规定，对于当月收入达到就业地相关缴费基数下限，且近6个月内有3个月满足该条件的骑手，美团将以相关缴费基数为基准，为其补贴50%的养老保险费用。

美团外卖 (3)

美团方面表示，此次试点采用补贴方式，旨在更好地适应骑手工作灵活自由、过渡性强的特点，从而覆盖更多骑手群体。试点方案具备开放普惠、自主选择、灵活弹性和覆盖面广四大特点，确保骑手能够根据自身情况自愿参保。

具体而言，骑手只需满足国家关于灵活就业参保条件即可参保，无需签署任何承诺或合约，也不与工作单量或工作时长挂钩。骑手当月自愿参保缴费后，符合基础条件即自动获得补贴资格。此外，试点方案面向所有类型骑手开放，不设置任何门槛，不因骑手的熟练度、工作年限而有所区别。

值得一提的是，该方案还取消了任务考核要求，支持骑手自主选择参保地等，以尽量覆盖更多骑手群体。即使是短暂跑单过渡的骑手，也可以获得参保补贴。

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