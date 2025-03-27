AI日报：淘宝全平台启动AI假图治理；OpenAI官宣支持MCP协议；阿里开源全模态模型Qwen2.5-Omni

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1、阿里通义千问开源发布新一代端到端多模态模型Qwen2.5-Omni

阿里云通义千问团队推出了Qwen2.5-Omni，这是一个新一代的多模态旗舰模型，旨在实现文本、图像、音频和视频的无缝处理。该模型采用了创新的Thinker-Talker架构，能够进行实时音视频交互，并在多模态任务中表现出色。Qwen2.5-Omni在多个领域的基准测试中超越了现有的单模态和封闭源模型，展示了其强大的性能与广泛的应用潜力。

【AiBase提要:】 🛠️ Qwen2.5-Omni是新一代端到端多模态模型，支持文本、图像、音频和视频的无缝处理。 ⚡ 采用Thinker-Talker架构，实现实时流式响应，提升了语音生成的自然性和稳定性。 📊 在多模态任务OmniBench中表现出色，并在多个领域的基准测试中超越了同类模型。 详情链接:https://chat.qwenlm.ai

2、OpenAI宣布支持Anthropic的MCP标准

OpenAI的首席执行官山姆·阿尔特曼宣布，该公司将支持竞争对手Anthropic推出的模型上下文协议（MCP），旨在提升AI助手在特定查询中的响应准确性和相关性。MCP的整合将应用于多个OpenAI产品，包括ChatGPT的桌面应用程序。MCP允许AI模型从多种数据源获取信息，促进开发者与AI应用之间的双向连接。

【AiBase提要:】 🌟 OpenAI宣布支持Anthropic的MCP标准，以提升AI助手的响应质量。 🔗 MCP允许AI模型从多种数据源获取信息，构建双向连接。 📈 多家公司已加入MCP的支持行列，推动开放标准的发展。 详情链接:https://openai.github.io/openai-agents-python/mcp/

3、Ideogram 正式发布3.0版本，真实感与创意表现再突破

Ideogram3.0的发布标志着图像生成技术的一次重要进步，特别是在真实感、创意表现力和风格一致性方面。新模型不仅在文本渲染能力上取得了质的飞跃，还支持多种复杂排版设计，增强了用户的创作体验。其新增的功能如“Style Reference”和“Random Style”使得用户能够快速生成多样化的高质量图像。

【AiBase提要:】 🌟 Ideogram3.0在真实感和创意表现力上实现显著突破，成为图像生成领域的重要里程碑。 🖋️ 新模型支持复杂排版和多语言设计，生成清晰可读的艺术化文本，提升了平面设计的应用场景。 ⚡ 通过优化算法架构，Ideogram3.0的生成速度大幅提升，为用户提供更高效的创作体验。

4、可灵AI重大更新:多图参考优化、生成速度提升与视频延长功能上线

可灵AI（Kling）近期进行了一次重要的功能升级，显著提升了用户界面和创作能力。更新后的界面更加简洁直观，提升了用户体验，帮助创作者更专注于内容创作。此外，多图参考功能的升级使得生成速度更快，语义理解更准确，用户通过上传多张图片可以更好地表达创作意图。

【AiBase提要:】 ⚡️生成速度显著提升，用户体验更流畅。 🖼️多图参考功能优化，支持更精准的创作意图捕捉。 🎥视频延长功能上线，适合短视频创作者和专业用户。

5、OpenAI即将完成由软银领投的400亿美元融资

根据彭博社的最新报道，OpenAI即将完成由软银牵头的一项高达400亿美元的融资，这将使其成为人工智能领域历史上最大规模的融资。融资完成后，OpenAI的估值将达到3000亿美元，几乎是其2023年10月时估值的两倍。此次融资不仅显示了市场对人工智能技术的认可，也体现了投资者对OpenAI未来潜力的信心。

【AiBase提要:】 🌟 OpenAI即将完成由软银牵头的400亿美元融资，成为AI历史上最大规模的融资。 💰 融资完成后，OpenAI的整体估值将达到3000亿美元，几乎翻倍于2023年10月的估值。 🚀 后续计划启动300亿美元融资，其中软银将继续加大投入，进一步支持OpenAI的发展。

6、淘宝全平台启动AI假图治理，严厉打击利用AI假图欺骗消费者等行为

淘宝近期宣布在全平台范围内启动AI假图治理行动，以打击利用AI技术生成的欺骗性图片，保护消费者和原创品牌商家的合法权益。随着电商行业的发展，AI生成的假图日益猖獗，严重影响消费者的购物体验和品牌商家的信誉。淘宝明确要求商家使用真实商品图片，并呼吁全行业共同维护电商环境的公平与透明。

【AiBase提要:】 🖼️ 淘宝启动AI假图治理行动，旨在打击欺骗性图片，保护消费者权益。 🚫 明确规定商品图片应以实拍图为核心，禁止显著失真的合成图。 🤝 向全行业发出倡议，呼吁商家规范使用AI生成图片，确保信息真实性。

7、AI搜索引擎公司 Perplexity 年收入突破1亿美元

Perplexity是一家人工智能搜索引擎初创公司，最近宣布年收入突破1亿美元，CEO阿拉文・斯里尼瓦斯在LinkedIn上分享了这一喜讯。尽管产品尚未完全货币化，但公司在过去一年实现了6.3倍的增长。Perplexity Pro计划提供更丰富的功能，且正计划融资5亿至10亿美元，预计公司估值将达到180亿美元。

【AiBase提要:】 💰 Perplexity年收入突破1亿美元，实现了6.3倍的年增长率。 📈 公司计划融资5亿至10亿美元，估值将达到180亿美元。 ⚡ Sonar AI模型现已面向所有Pro用户开放，并声称是全球最快的推理引擎。

8、美图WHEE接入DeepSeek R1，提示词优化可自动补全关键词

美图公司旗下的AI素材生成器WHEE与DeepSeek R1的成功接入，标志着AI创作领域的一次重要进步。此次合作旨在通过DeepSeek的提示词设计能力，帮助用户在没有专业背景的情况下，轻松生成高质量的图像内容。WHEE的提示词优化功能能够自动补全关键词，降低了用户的使用门槛，促进了创意的实现。

【AiBase提要:】 🌟 WHEE接入DeepSeek R1，降低了无专业背景用户的提示词使用门槛。 🎨 提示词优化功能可自动补全关键词，生成丰富的文案内容。 🚀 行业专家指出，该技术填补了用户创意与专业指令之间的技术鸿沟。

9、OpenAI 计划建设数据中心 或将成全球最大存储客户之一

OpenAI正在考虑建立其首个数据中心，这一计划可能使其成为全球最大的存储客户之一。预计OpenAI将投资数十亿美元采购硬件和软件，以满足高达5EB的存储需求。这一举措不仅能减少对云服务商的依赖，还可能降低运营成本。尽管项目尚在评估阶段，涉及技术可行性和数据安全等多个因素，但自建数据中心的潜力引人注目。

【AiBase提要:】 🌐 OpenAI考虑建设首个数据中心，或成为全球最大存储客户之一。 💰计划采购价值数十亿美元的硬件和软件，预计需要5EB存储容量。 🔍自建数据中心有助于降低对云服务商的依赖，可能节约运营成本。

10、合成数据立功!AccVideo实现高质量视频生成、速度飙升8.5倍

AccVideo是一项突破性的技术，显著提升了视频扩散模型的生成速度，使其提升了8.5倍。通过创新的蒸馏方法和合成数据集，AccVideo不仅提高了生成效率，还保持了高质量的视频输出。这项技术为视频生成领域带来了新的发展机遇，尤其是在文本到视频生成等应用场景中，展现了巨大的潜力。

【AiBase提要:】 ⚡ AccVideo通过创新的蒸馏方法和合成数据集，成功将视频生成速度提升了8.5倍。 🎥 该技术在保持与预训练模型相当的性能的同时，能够生成高达720x1280分辨率、24fps的高质量视频。 🌟 AccVideo的高效生成能力为文本到视频生成等领域提供了广泛的应用前景，拓展了视频创作的可能性。 详情链接:https://top.aibase.com/tool/accvideo

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