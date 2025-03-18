REDMI儿童手表发布：国补到手价424.15元

站长之家（ChinaZ.com）3月18日 消息:今日，REDMI首款儿童手表正式在小米商城上架并开启预约。这款手表将于3月25日开启首销，售价为499元，经过国家补贴后，消费者到手价仅为424.15元。

REDMI儿童手表在安全守护方面表现出色，支持9重安全定位、90天高精度轨迹查询、室内定位、位置追踪以及危险区域预警。其中，室内定位功能已覆盖全国4000多家大型商场、高铁站和飞机场室内，能够准确定位至某个店铺附近，未来还将持续扩展更多场所。

手表配备了一块1.68英寸的屏幕，分辨率为360*390，内置多款动态和静态表盘供用户选择。同时，手表还搭载了4GB的存储空间，并配备了一颗500万像素的前置摄像头，支持拍照和视频通话功能。此外，手表还支持移动、联通、电信和广电四大运营商的4G网络，确保通信畅通无阻。

在社交支付方面，REDMI儿童手表支持添加手机微信好友，并可实现跨品牌儿童手表之间的好友添加。同时，手表还支持支付宝和微信支付，家长可以管控限额或禁用支付功能，并设置防沉迷模式，确保孩子的安全使用。

手表还搭载了专为K12中小学生开发的运动系统，提供了跳绳、骑车等5种运动模式供孩子选择。此外，手表还支持下载教辅类App，内容涵盖故事、音乐、语数外等多个领域，助力孩子的学习成长。

在其他方面，REDMI儿童手表内置了950mAh的电池，正常状态下续航可达3天。同时，手表还支持20米防水、隐私防护系统，并拥有小爱同学、一键导航、一键排水、远程挂失和闹钟等实用功能。

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