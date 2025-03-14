荣耀文档正式接入DeepSeek满血版 新功能支持机型公布

站长之家(ChinaZ.com) 3月14日 消息:今日，荣耀公司宣布了一项重要进展，其旗下的荣耀文档现已正式接入DeepSeek模型满血版，标志着荣耀在智能文档处理领域迈出了坚实的一步。此次接入后，荣耀文档将在搜索问答、文本创作等多个方面与DeepSeek实现深度结合，为用户带来更加智能、便捷的一站式文档AI创作体验。

据悉，支持此次新功能的荣耀设备包括荣耀平板V9、荣耀平板MagicPad2、荣耀平板GT Pro，以及荣耀Magic7/6/5系列、荣耀Magic V3/V2/V/Vs3/Vs2/Vs系列、荣耀Magic V Flip、荣耀300/200系列、荣耀GT等多款手机和平板产品。用户在使用该功能前，需确保将手机系统升级至最新版本，并在荣耀应用市场中将荣耀文档App更新至最新版。

值得一提的是，今年2月，荣耀已宣布成为安卓阵营中首家接入DeepSeek的厂商。随着荣耀YOYO智能体上线DeepSeek-R1联网版，其不仅展现了强大的深度思考能力，还实现了与联网搜索功能的完美结合，能够深度搜索并整合网络实时信息，对用户提问进行深度分析并给出精准回答。

此外，荣耀YOYO智能体还将在对话聊天、文本写作、语言翻译、编程辅助、文献总结、旅行规划等多个领域，为用户提供更加高效、全面的服务。这一系列的升级和优化，无疑将进一步提升用户的生活品质、工作效率以及学习效率，让荣耀设备成为用户日常生活中不可或缺的智能助手。

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