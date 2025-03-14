首页 > 原创 > 关键词  > 荣耀文档最新资讯  > 正文

荣耀文档正式接入DeepSeek满血版 新功能支持机型公布

2025-03-14 16:00 · 稿源：站长之家

站长之家(ChinaZ.com) 3月14日 消息:今日，荣耀公司宣布了一项重要进展，其旗下的荣耀文档现已正式接入DeepSeek模型满血版，标志着荣耀在智能文档处理领域迈出了坚实的一步。此次接入后，荣耀文档将在搜索问答、文本创作等多个方面与DeepSeek实现深度结合，为用户带来更加智能、便捷的一站式文档AI创作体验

据悉，支持此次新功能的荣耀设备包括荣耀平板V9、荣耀平板MagicPad2、荣耀平板GT Pro，以及荣耀Magic7/6/5系列、荣耀Magic V3/V2/V/Vs3/Vs2/Vs系列、荣耀Magic V Flip、荣耀300/200系列、荣耀GT等多款手机和平板产品。用户在使用该功能前，需确保将手机系统升级至最新版本，并在荣耀应用市场中将荣耀文档App更新至最新版。

值得一提的是，今年2月，荣耀已宣布成为安卓阵营中首家接入DeepSeek的厂商。随着荣耀YOYO智能体上线DeepSeek-R1联网版，其不仅展现了强大的深度思考能力，还实现了与联网搜索功能的完美结合，能够深度搜索并整合网络实时信息，对用户提问进行深度分析并给出精准回答。

此外，荣耀YOYO智能体还将在对话聊天、文本写作、语言翻译、编程辅助、文献总结、旅行规划等多个领域，为用户提供更加高效、全面的服务。这一系列的升级和优化，无疑将进一步提升用户的生活品质、工作效率以及学习效率，让荣耀设备成为用户日常生活中不可或缺的智能助手。

行业首家！荣耀文档正式接入DeepSeek满血版

举报

  • 相关推荐
关键词：

  • 全品牌覆盖！比亚迪“AI 智能语音”正式接入DeepSeek满血版

    比亚迪汽车宣布旗下全品牌AI智能语音”正式接入DeepSeek满血版。比亚迪智驾负责人杨冬生在2月10日透露，比亚迪的整车智能璇玑架构”将接入DeepSeek-R1大模型。此次接入DeepSeek满血版后，比亚迪的AI智能语音系统将显著提升车端和云端的AI能力。

    ​比亚迪 ​AI智能语音 ​DeepSeek-R1

  • 普渡机器人接入DeepSeek，“满血版”语音交互即将上线！

    2月20日，普渡机器人宣布接入DeepSeek满血版模型，大幅提升机器人智能语音交互能力。首批部署的贝拉Pro机器人已在部分商超落地测试，后续将逐步推广至其他机型及场景。普渡秉持“以客户为中心”价值观，未来将持续投入技术创新，引领商用服务机器人行业不断向前发展，为客户带来更便捷高效的智慧生活。

    ​普渡机器人 ​DeepSeek模型 ​智能语音交互

  • DeepSeek满血版上线：让“服务器繁忙”成为过去式！

    DeepSeek在各大平台的话题热度持续高涨。但随着DeepSeek的热度不断攀升，官方服务器承载压力增大，导致许多用户在访问时收到“服务器繁忙，请稍后再试”的提示。具体接入教程可联系客服获取，也可提供技术指导。

    ​DeepSeek热度 ​AI创作系统 ​服务器繁忙

  • 免费用！QQ浏览器宣布接入DeepSeek-R1满血版支持深度思考、联网搜索

    日前，QQ浏览器宣布正式接入DeepSeek-R1模型满血版，支持深度思考、联网搜索、多轮对话、历史记录回溯。在QQ浏览器手机或电脑端的搜狗搜索模式下搜索DeepSeek”，或点击手机端搜索框左侧的放大镜图标，选择DeepSeek模型，即可直达DeepSeek模型QQ浏览器专线版，点击登陆后就能免费使用。国民级社交App微信目前也已正式灰度测试接入DeepSeekR1，在微信聊天界面顶部进入搜索栏，页面会出现AI搜索”入口，点击后出现输入框，并有快速问答”、深度思考”两个选项可选。

    ​QQ浏览器 ​DeepSeek-R1 ​联网搜索

  • YY正式接入DeepSeek 名字绝了：YYDS

    YY公司正式宣布已接入DeepSeek，并推出了低延时、不卡顿的YY-DeepSeekR1-满血版。旗下YY直播、YY语音等产品现已上线该产品的入口。YY公司方面表示，未来将继续与DeepSeek进行深度合作，共同推出具有DeepSeek功能的智能体社区，打造智能体官频及频道内智能体组件。

    ​YYDS ​DeepSeek ​低延时直播

  • 瓴羊Quick BI正式接入DeepSeek

    “在AI技术重构企业数据价值的浪潮中，如何让大模型能力真正穿透企业数据壁垒，成为行业关注的焦点。”2月17日，阿里云智能集团瓴羊旗下智能商业分析产品——QuickBI宣布完成与DeepSeek大模型的深度适配，通过"领域模型开放生态"双引擎驱动，为企业提供安全高效的智能数据分析解决方案。随着DeepSeek的接入，QuickBI将进一步加深企业场景落地的数智化实践，为千行百业开启"所问即所得"的智能决策新时代。

  • 实测腾讯元宝电脑：搭载满血版DeepSeek，装上就是AI PC

    听说了嘛?朋友，元宝电脑版新鲜出炉了!且啊，从logo上来看，就是主打一个“满血版”。从内嵌的模型来看，元宝电脑版在配置了自家的混元大模型之外有就是大火的DeepSeek。且有一说一，相信不少朋友们近期在各大腾讯系App上，开机就能刷到元宝的广告，借着DeepSeek之势，元宝今年是颇有一种“毕其功于一役”的感觉了。

    ​元宝

  • 解决服务器繁忙！当贝AI接入Deepseek满血升级

    你是否在使用AI时，被漫长的等待时间折磨得苦不堪言？尤其是近期爆火的DepSeek，虽然免费且智能强大，却因卡顿、“服务器繁忙”问题，让很多人又爱又恨。为了让大家更全面地体验各类AI工具，推荐访问AI聚合平台，在这里，除可深度体验当贝AI外能一站式获取各类AI工具和详尽的AI使用手册。

    ​AI助手 ​DeepSeek ​当贝AI

  • 抖音再不接入DeepSeek就晚了

    尚未接入DeepSeek的抖音，刚刚把大门又敞开了一点点。字节剪映的AI视频生成工具即梦被爆出正考虑使用DeepSeek。但在盛宴将散、新对手环伺的新环境中，字节AItoC想要继续像2024年那样一骑绝尘，难度正在呈指数级增长;DeepSeek能够带来的潜在拉动，也不会再像元宝那样无与伦比。

    ​字节跳动 ​AI视频生成 ​剪映

  • 老显卡也能用！美团开源首发INT8无损满血版DeepSeek R1

    日前美团技术团队宣布对DeepSeekR1进行了INT8精度量化，让DeepSeekR1可以在如A100等老型号GPU上进行部署。DeepSeekR1发布以后不少企业和个人都在尝试部署满血版本，但原生版本的模型权重为FP8数据格式，对GPU芯片类型有严格限制，仅能被英伟达新型GPU支持，其他型号GPU无法直接部署。目前量化代码已经发布在了开源LLM推理框架SGLang上，量化模型已经发布到了HuggingFace社区：https://huggingface.co/meituan/DeepSeek-R1-Block-INT8https://huggingface.co/meituan/DeepSeek-R1-Channel-INT8对具体过程感兴趣的，可以查看官方技术报告。

    ​DeepSeek ​R1 ​INT8量化

热文

  • 3 天
  • 7天

站长商机

广告

商务合作 侵权投诉 广告服务 版权声明 招聘

©CopyRight 2002-2020 CHINAZ.COM