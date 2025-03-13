俞敏洪将回赠雷军15袋大米：称送雷军英语课太累着他了

站长之家（ChinaZ.com）3月13日 消息:3月13日，新东方教育科技集团董事长俞敏洪在微博上发布了一条动态，展示了他收到的小米15Ultra手机，这款手机由小米科技创始人雷军赠送。这一互动迅速引起了网友们的关注和热议。

在回应网友关于是否考虑送雷军英语课的提议时，俞敏洪展现出了他的幽默与风趣。他笑称:“送雷军英语课太累着他了。”这一句话不仅巧妙地化解了网友的提议，还体现了他对雷军的关心和体贴。

随后，俞敏洪话锋一转，提到了自己所在的新东方旗下直播带货平台东方甄选的大米产品。他表示:“我们也有米的，东方甄选有很多大米，品质也很不错。”这句话不仅巧妙地宣传了东方甄选的产品，还为接下来的赠礼埋下了伏笔。

最终，俞敏洪宣布了一个令人意想不到的决定:“所以我打算这一次送雷军15袋大米，来对应他的小米15Ultra手机。”这一赠礼不仅寓意深远，将“小米”与“大米”巧妙地联系在一起，还体现了俞敏洪对雷军的深厚情谊和良好祝愿。他幽默地补充道:“让他能吃得更白白胖胖一点。”这句话更是让网友们忍俊不禁，纷纷为俞敏洪的幽默和创意点赞。

此次互动不仅展现了俞敏洪和雷军之间的深厚友谊，也体现了两位企业家之间的互相尊重和欣赏。他们的互动不仅为网友们带来了欢乐和惊喜，也为商业界树立了良好的榜样。

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