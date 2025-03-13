首页 > 原创 > 关键词  > 新东方最新资讯  > 正文

俞敏洪将回赠雷军15袋大米：称送雷军英语课太累着他了

2025-03-13 13:59 · 稿源：站长之家

站长之家（ChinaZ.com）3月13日 消息:3月13日，新东方教育科技集团董事长俞敏洪在微博上发布了一条动态，展示了他收到的小米15Ultra手机，这款手机由小米科技创始人雷军赠送。这一互动迅速引起了网友们的关注和热议。

在回应网友关于是否考虑送雷军英语课的提议时，俞敏洪展现出了他的幽默与风趣。他笑称:“送雷军英语课太累着他了。”这一句话不仅巧妙地化解了网友的提议，还体现了他对雷军的关心和体贴。

小米15Ultra、小米手机、小米15 Ultra

随后，俞敏洪话锋一转，提到了自己所在的新东方旗下直播带货平台东方甄选的大米产品。他表示:“我们也有米的，东方甄选有很多大米，品质也很不错。”这句话不仅巧妙地宣传了东方甄选的产品，还为接下来的赠礼埋下了伏笔。

最终，俞敏洪宣布了一个令人意想不到的决定:“所以我打算这一次送雷军15袋大米，来对应他的小米15Ultra手机。”这一赠礼不仅寓意深远，将“小米”与“大米”巧妙地联系在一起，还体现了俞敏洪对雷军的深厚情谊和良好祝愿。他幽默地补充道:“让他能吃得更白白胖胖一点。”这句话更是让网友们忍俊不禁，纷纷为俞敏洪的幽默和创意点赞。

此次互动不仅展现了俞敏洪和雷军之间的深厚友谊，也体现了两位企业家之间的互相尊重和欣赏。他们的互动不仅为网友们带来了欢乐和惊喜，也为商业界树立了良好的榜样。

举报

  • 相关推荐
关键词：

  • 俞敏洪获赠小米15 Ultra！回礼15大米：希望雷军吃得白白胖胖

    俞敏洪今天发布视频，展示了雷军送他的夜神”旗舰小米15Ultra，并且点赞了这款手机的影像能力。值得注意的是，这并不是雷军第一次送俞敏洪手机了，此前还送上了一台小米15钻石限定版，被称为钻在手心”，因为中框部分镶嵌了一颗人工培育钻石，刚好对着手心。小米15Ultra的影像能力最大亮点就是2亿像素徕卡超长焦，采用了2亿像素HP9图像传感器，拥有1/1.4英寸主摄级大底、f/2.6超大光圈、2.24um融合像素，实现4.3x光变。

    ​俞敏洪 ​雷军 ​小米15

  • 吴彦祖英语课遭吐槽 销售额超500万：平均每节不到5

    知名演员吴彦祖在社交媒体平台上开设了名为“吴彦祖教英语”的账号，并推出了英语口语课程，引起了广泛关注。该课程在短时间内取得了显著的销售成绩。随着在线教育市场的不断发展，相信会有更多明星加入到这一领域，为消费者带来更多优质的教育资源。

    ​吴彦祖 ​英语口语课程 ​高途教育

  • 雷军首曝小米可换镜头手机：展示小米15“模块光学系统”

    小米公司创始人雷军在一场直播活动中，向观众展示了小米内部预研的一项创新技术——模块光学系统。这款外挂配件专为小米15系列手机设计，通过磁吸方式与手机连接，并利用手机的算力进行图像处理。这一创新技术已经引起了业界的广泛关注，并有望为小米在智能手机摄影领域树立新的标杆。

    ​小米 ​雷军 ​模块光学系统

  • 董明珠不跟雷军竞争 格力要靠产品实力成为网红

    在全国人大会议期间，格力电器董事长董明珠就多个话题接受了媒体采访。在谈及与小米集团创始人雷军的竞争关系时，董明珠明确表示，自己不会与雷军进行竞争。也传递出她作为企业家的务实态度和长远眼光。

    ​董明珠 ​格力电器 ​雷军

  • 雷军，带货之王

    你永远不知道，被雷军带火的下一款商品会是什么。小米商城的一款“不锈钢直饮杯”突然火了，不仅刚上线就被抢购一空，在二手平台上甚至被炒到了三倍的价格，原价29.9的被子卖90多块都炙手可热。这种“企业家IP品牌价值”的模式，可能会成为更多企业效仿的对象。

    ​小米商城 ​不锈钢杯 ​热门商品

  • 雷军称小米曾遭造谣被查导致股价下跌：应针对性加强立法工作

    快科技3月9日消息，据媒体报道，日前，十四届全国人大三次会议北京市代表团召开代表小组会议。谈到网络造谣和水军问题时，雷军表示，他和公司作为受到网络造谣和水军等困扰的受害者，通过现有的法律进行打击和维权其实相当困难。他举例，从维权实践看，公司被诽谤很难适用于诽谤罪；而损害商业信誉、商品声誉罪，直接经济损失要50万元起才够立案标准；非法经营罪，要证明水军公司的违法所得5万以上，也难举证；寻衅滋事罪，在司法实践中要造成现实的社会秩序混乱。雷军称，几年前有自媒体造谣说小米公司被证监会查了，小米股票跌了8%，当?

    ​网络造谣 ​水军问题 ​法律维权

  • 雷军：小米15 Ultra搭载小米全部最先进的科技成果

    小米15Ultra已经官宣2月27日晚7点发布，同时还公布了外观，硕大的后摄展示了新机的影像实力。雷军发文表示:小米15Ultra巅峰影像科技旗舰，搭载小米全部最先进的科技成果，拥有令人叹为观止的光学影像实力，强大、优雅、专业、智能集于一身”。雷军此前在直播中表示上一代的小米14Ultra定价6499元，这一年来研发成本，器件成本越来越高，从盈亏角度上来说，小米15Ultra一定需要涨价。

    ​小米15Ultra ​影像科技 ​长焦摄影

  • 记者为了采访雷军有多努力：现场喊话雷军 接受采访我马上买SU7

    3月5日消息，据媒体报道，今天小米创始人雷军登上代表通道。在开幕会结束后，雷军被粉丝和媒体拍摄，现场有记者喊话雷军:雷总接受采访我马上买SU7。雷军一直保持微笑，并不停地道谢。据了解，雷军向大会提了五份建议，其中包括加快推进自动驾驶量产以及加强治理AI换脸拟声”等。雷军建议，一是推进自动驾驶汽车大范围测试验证，加快推进自动驾驶汽车全国性测试验

    ​雷军 ​小米 ​自动驾驶

  • 梁文锋惊醒张一鸣雷军

    千万年薪的人才争夺战，又一次在科技大厂间打响。DeepSeek，则一定程度上担纲了导火索的角色。重视人才的印象一旦传遍行业，对于后期社招也会增加吸引力。

    ​科技大厂 ​人才争夺战 ​AI科学家

  • 雷军：小米汽车已交付超18万辆 还有15万台在排队

    据报道，全国人大代表、小米集团董事长雷军在大会上表示：去年我在全国人代会上表态，一定会把小米汽车干好，不让全国用户朋友们失望。我也汇报下小米造车的进展，小米SU7至今已发布了11个月，期间收获了许多了奖项，也被评为百万网友的严选之车”。小米今年还将发布第二款车型YU7，预计又会是一台爆款车，对于想买小米汽车的用户来说，只有第一时间下定锁单，才能早点提到车。

    ​小米 ​小米汽车 ​SU7

热文

  • 3 天
  • 7天

站长商机

广告

商务合作 侵权投诉 广告服务 版权声明 招聘

©CopyRight 2002-2020 CHINAZ.COM