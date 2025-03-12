雷军已喜提小米SU7Ultra鹦鹉绿：今天要好好开开

站长之家（ChinaZ.com）3月12日 消息:近日，小米公司创始人雷军在个人社交媒体上分享了自己喜提小米SU7Ultra鹦鹉绿版的喜悦，并风趣地表示:“今天要好好开开，假如你在北京路上看到一辆鹦鹉绿的车，也许就是我。”

小米SU7Ultra作为小米汽车的高性能车型，此次推出的鹦鹉绿版无疑是众多配色中的亮点之一。除了鹦鹉绿，该车还提供闪电黄、珍珠白、太空银和曜石黑共五款配色供消费者选择。定价方面，小米SU7Ultra鹦鹉绿版定价为52.99万元，消费者在官网锁单后，预计将在13至16周内收到爱车。

雷军所提到的小米SU7Ultra，不仅在外观上独树一帜，其性能同样令人瞩目。量产版车型搭载了与原型车相同的双V8s V6s三电机全轮驱动系统，输出功率高达1548马力，展现了强大的动力性能。此前，小米官方已公布SU7Ultra原型车在纽博格林北环赛道的圈速成绩，以6分46秒874的成绩成为全球最速四门车型，量产版车型也将在2025年继续征战纽北赛道，续写辉煌。

在配置上，小米SU7Ultra全系标配24K金碳纤维车标，消费者还可根据个人喜好选择21英寸U型锻造轮毂以及21处碳纤维部件，进一步提升车辆的豪华感和运动性能。此外，车内全系标配5㎡ Alcantara超细纤维面料，为驾乘者带来极致的舒适体验。

雷军曾表示，小米SU7Ultra的初衷是打造属于这个时代的新豪车，其性能比肩保时捷、科技紧追特斯拉、豪华程度媲美BBA等传统豪华品牌。小米SU7Ultra的推出，不仅重新定义了豪车的新标准，更展现了小米在汽车领域的创新实力和对高品质生活的追求。

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