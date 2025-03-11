AI日报：DeepSeek辟谣R2于3月17日发布；腾讯发布超大模型Hunyuan-TurboS；Pika上线视频交换功能

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1、腾讯发布Hunyuan-TurboS:首款超大型混合Transformer-Mamba MoE模型震撼登场

腾讯在X平台上推出了Hunyuan-TurboS，这是一款被称为首款超大型Hybrid-Transformer-Mamba MoE模型的AI产品。它通过结合Mamba的长序列处理能力与Transformer的上下文理解能力，成功解决了传统模型在长文本处理中的瓶颈，展现出卓越的性能。

【AiBase提要:】 ⚙️ Hunyuan-TurboS结合了Mamba与Transformer的优势，突破了传统模型在长文本处理上的瓶颈。 📈 在数学、推理和对齐性上，该模型超越了GPT-4o-0806等多个顶尖模型，展现出强劲竞争力。 💡 腾讯为该模型升级了奖励系统，确保在STEM领域的高准确性，同时提升了问答质量和创造力。

2、DeepSeek R2或于3月17日发布，将撼动Claude Sonnet3.7的地位

DeepSeek即将于3月17日发布的R2模型引发了业界的广泛关注，许多人认为它可能会对现有的AI巨头构成挑战。R2在编程能力、多语言推理和成本效益方面的突破，若能兑现，将使其在全球AI竞争中占据优势。不过，随后DeepSeek对这一传闻进行了澄清，表示 “R2 发布为假消息”。

【AiBase提要:】 🚀 消息称DeepSeek R2计划于3月17日发布，官方澄清，表示 “R2 发布为假消息”。 💡 R2在编程能力和多语言推理方面有显著突破，可能提升其市场地位。 ⚖️ 业内对R2的期待与担忧并存，竞争对手如OpenAI可能需重新调整策略。

3、Pika上线视频交换功能 通过Pikaswaps就可以实现轻松换装

Pika最近推出了Pikaswaps视频交换功能，允许用户在视频中轻松实现服装替换，为内容创作者和营销人员开辟了新的可能性。该功能利用先进的视频修补技术，使用户能够选择特定区域进行替换，支持1080p高清输出。

【AiBase提要:】 👗 Pikaswaps允许用户在视频中轻松实现服装替换，带来全新的创作可能性。 📈 该功能利用视频修补技术，支持1080p高清输出，提升了视频编辑的便捷性和效果。 🛍️ Pikaswaps的应用前景广阔，尤其在时尚和电商领域，未来可能会推出更多创新功能。

4、稚晖君展示灵犀X2:融合三大智能的前沿人形机器人

近日，知名开发者稚晖君在微博上发布了一段引人注目的视频，展示了智元机器人的最新力作——灵犀X2。这款双足智能交互人形机器人集成了运动、交互和作业三大智能功能，展示了卓越的技术水平。灵犀X2不仅在硬件配置上采用了多项先进技术，还具备流畅的运动能力和复杂的交互能力，标志着人形机器人领域的重大突破。

【AiBase提要:】 🤸 灵犀X2搭载情感计算引擎，具备运动、交互和作业三大智能功能，展现出卓越的技术水平。 🗣️ 机器人支持多模态交互，能够理解人类情绪并做出相应反应，提升人机交互的自然度和沉浸感。 🛠️ 灵犀X2可装配灵巧手等末端执行器，具备精细操作能力，适用于家庭服务和工业协作等场景。

5、网易有道推出新一代14B小参数翻译大模型，提升翻译精度与效率

网易有道近日推出了基于自主研发的14B小参数翻译大模型2.0，显著提升了翻译的计算资源使用效率和应用场景适应性。该模型在训练和推理过程中消耗较低的计算资源，降低了部署成本，便于集成到现有系统中。新模型已上线于各大平台，用户可选择不同的模型以满足翻译需求，展现了有道在翻译技术领域的创新与市场竞争力。

【AiBase提要:】 🚀14B小参数模型降低计算资源消耗，提升效率，适应多种应用场景。 📈 新模型已在有道词典等平台上线，用户可自由选择不同翻译模型。 🔍 有道通过高质量翻译语料和先进算法提升翻译质量，满足专业需求。

6、百度推出AI情感陪伴类App“月匣”

百度最近推出了一款名为“月匣”的情感陪伴类App，旨在通过高自由度的AI对话和沉浸式剧本互动来探索泛娱乐社交的新方向。该应用不仅搭载了百度自研的文心一言大模型，还整合了多种外部大模型，提供了丰富的社交体验。用户可以在300多种聊天对象中自由切换，享受多样的剧情和故事，同时聊天记录也便于用户随时回顾。

【AiBase提要:】 🤖 月匣应用搭载了百度自研的文心一言大模型及多个外部大模型，提供全面的社交需求覆盖。 🎭 用户可以选择300多种类型的聊天对象，享受沉浸式的剧情互动体验。 📜 聊天记录保存在用户个人中心，方便随时回顾和分享。

7、对标Perplexity!DuckDuckGo推出AI助手Duck.ai，可免费使用

DuckDuckGo 正式发布其 AI 助手 Duck.ai，强调隐私保护和模型选择灵活性。用户可根据需求选择多种 AI 模型，如 GPT-4o mini 和 Llama3.3。Duck.ai 支持匿名查询，确保用户隐私，同时在多个平台上免费提供服务。

【AiBase 提要：】 🌟 Duck.ai 允许用户选择多种 AI 模型以满足不同需求。 🔒 所有查询均匿名化，确保用户隐私得到保护。 💻 支持多个平台，用户可免费使用 Duck.ai 及其模型。

8、OpenAI与CoreWeave达成合作，签订119亿美元合同

CoreWeave与OpenAI签署了一项为期五年的合同，总额高达119亿美元，标志着两者之间的合作关系进一步加深。作为一家获得Nvidia支持的AI初创公司，CoreWeave将在其即将上市之际为OpenAI提供AI基础设施，并计划在IPO时向OpenAI发行价值3.5亿美元的股份。

【AiBase提要:】 🌟 CoreWeave与OpenAI签署119亿美元合同，提供AI基础设施，增强合作关系。 📈 CoreWeave计划在2025年进行IPO，目标估值超过350亿美元。 💼 公司在2024年营收达到19.2亿美元，但净亏损扩大至8.634亿美元。

9、报道称阿里巴巴计划到2025年底实现商家100%采用AI工具

阿里巴巴国际批发市场总裁张阔在采访中透露，阿里巴巴正在推动人工智能技术的广泛应用，目标是到2025年实现所有商家100%使用AI工具。目前，超过一半的20万商家已在每周使用这些工具，旨在提升营销、产品管理、客户互动和风险控制的效率。

【AiBase提要:】 🤖 超过50%的阿里巴巴商家已在每周使用AI工具。 💰 阿里巴巴计划在未来三年投资3800亿元提升AI和云计算基础设施。 🚀 目标到2025年实现所有商家100%采用AI应用，提高运营效率。

10、Manus AI系统提示词泄露，官方这样回应

Manus AI系统刚上线便吸引了大量用户关注，然而不久后系统被用户jian破解，获取了重要信息。该系统并非独立模型，而是基于Claude Sonnet构建，并配备29种工具。Manus团队对此回应，强调用户可以直接访问沙盒，代码仅用于接收命令，并表示将开源更多内容。季逸超提到使用Claude及Qwen微调版本，正在测试Claude3.7，期待其更新潜力。

【AiBase提要:】 🛠️ Manus是基于Claude Sonnet构建的系统，配备29种工具，但未实现多智能体功能。 🔒 用户jian成功破解Manus系统，获取了重要信息，显示系统的代码仅用于接收命令。 📢 Manus团队表示将开源更多内容，并正在测试Claude3.7版本，期待其潜力。 详情链接:https://gist.github.com/jlia0/db0a9695b3ca7609c9b1a08dcbf872c9

11、亚马逊云科技率先推出完全托管DeepSeek-R1，企业AI部署再添利器

亚马逊云科技宣布DeepSeek-R1大语言模型现已作为完全托管的无服务器服务在Amazon Bedrock上推出，标志着云服务提供商在AI领域的又一次创新。此举使得企业用户能够更加便捷地部署和使用该模型，无需处理复杂的技术设置。

【AiBase提要:】 🛠️ DeepSeek-R1作为完全托管的无服务器服务在Amazon Bedrock上线，简化企业AI部署流程。 🔒 提供企业级安全保障，包括数据加密和严格的访问控制，确保客户数据安全。 📈 客户可通过自定义模型导入功能，上传微调版模型，灵活运用DeepSeek-R1。

12、2025年AI市场大洗牌:DALL-E市占率暴跌80%，黑森林实验室崛起

2025年的人工智能市场正在经历剧烈的变化，企业和消费者对AI工具的使用方式快速转变。Poe的报告揭示了用户交互的使用模式，显示出文本、图像和视频生成技术的竞争格局正在发生变化。传统巨头面临新兴竞争者的挑战，市场份额的剧烈波动预示着持续创新的重要性。

【AiBase提要:】 📈 文本生成领域竞争加剧，DeepSeek迅速崛起，市场份额达到7%。 🖼️ 图像生成市场发生剧变，Black Forest Labs的Flux系列模型占据近40%市场份额。 🎥 视频生成领域，谷歌的Veo-2快速抢占市场，表现出强劲的竞争力。

13、iOS18.4Beta3上线:苹果AI中文版来了

苹果最新发布的iOS18.4Beta3版本为开发者带来了重要更新，特别是引入了支持多种国际语言的Apple Intelligence功能。这一功能不仅涵盖了多种国际语言，还特别针对中国市场进行了本地化适配，预计将在4月初正式上线。这一进展标志着苹果在个性化和本地化服务方面的重要进步，同时与阿里巴巴的合作也显示了苹果对中国用户需求的重视。

【AiBase提要:】 🌍 Apple Intelligence功能支持多种国际语言，包括简体中文。 🤝 苹果与阿里巴巴合作，提升中国用户的服务体验。 ⚙️ 现有AI功能如文本总结、智能回复等，已显著提高用户效率。

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