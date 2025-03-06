折叠iPhone被曝售价2000美元以上 最快明年推出

站长之家（ChinaZ.com）3月6日 消息:近日，天风国际证券知名分析师郭明錤发布了一份关于苹果公司未来产品线的预测简报。据其预估，苹果有望在2026年底或2027年初推出其首款折叠iPhone，这一消息引起了业界的广泛关注。

对于这款备受瞩目的折叠iPhone，郭明錤预测其售价将相当不菲，预计在2000美元至2500美元之间，甚至可能更高。若以此推算，国行版本的售价或将突破2万元大关。

据郭明錤透露，这款折叠iPhone在设计上采用了诸多创新元素。机身方面，将采用钛合金与不锈钢铰链的组合，旨在确保设备的耐用性与轻量化。同时，为了节省内部空间，苹果或将取消传统的Face ID功能，转而采用Touch ID侧边按钮进行身份验证。

在屏幕配置上，这款折叠iPhone据称将配备一块7.8英寸的内屏和一块5.5英寸的外屏，折叠状态下的厚度为9至9.5毫米，展开后则缩减至4.5至4.8毫米。此外，新机还将搭载双镜头后置摄像头和前置摄像头，以满足用户多样化的拍摄需求。

郭明錤表示，若这款折叠iPhone的质量能够达到预期，凭借其独特的设计和苹果庞大的忠实用户群体，该设备有望成为市场上的必备品之一。这一预测无疑为苹果的未来产品线增添了更多看点，也让消费者对这款即将问世的高端折叠iPhone充满了期待。

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