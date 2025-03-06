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苹果公司发布新款Mac Studio 搭载M3 Ultra芯片

2025-03-06 08:02 · 稿源：站长之家

站长之家(ChinaZ.com) 3月6日 消息:苹果公司于近日在其官方网站上正式推出了全新的Mac Studio产品。此次发布的Mac Studio包括两个版本，分别是M4Max版本M3Ultra版本，满足不同用户的需求。

M4Max版本的Mac Studio定价为16499元，配置包括36GB内存和512GB固态硬盘。这款设备搭载了强大的14核中央处理器、32核图形处理器以及16核神经网络引擎，为用户带来出色的性能体验。在接口方面，M4Max版本正面配备了两个USB-C端口和一个SDXC卡插槽，背面则提供了四个雷雳5端口、两个USB-A端口、一个HDMI端口、一个10Gb以太网端口以及一个耳机插孔，支持外接最多五台显示器。

而M3Ultra版本的Mac Studio定价高达32999元，其配置更为豪华，包括96GB内存和1TB固态硬盘。该版本配备了28核中央处理器、60核图形处理器以及32核神经网络引擎，性能更为强劲。在接口布局上，M3Ultra版本正面设有两个雷雳5端口和一个SDXC卡插槽，背面则同样提供了四个雷雳5端口、两个USB-A端口、一个HDMI端口、一个10Gb以太网端口以及一个耳机插孔，支持外接最多八台显示器。

据悉，苹果Mac Studio将于3月7日上午9点开始接受预购，并计划于3月12日正式发售。这一新产品的发布，无疑将进一步丰富苹果的产品线，为用户提供更多选择。

苹果Mac Studio发布： 16499 元起

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