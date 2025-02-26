特斯拉焕新版Model Y今日正式开启交付：26.35万起

站长之家(ChinaZ.com) 2月26日 消息:特斯拉官方今日宣布，焕新版Model Y已在国内正式开启交付，新车起售价为26.35万元。此次推出的焕新版Model Y共有两款车型供消费者选择。

其中，后轮驱动首发版售价为26.35万元，CLTC工况下续航里程达到593公里，0-100公里/小时加速时间为5.9秒。另一款长续航全轮驱动首发版售价为30.35万元，CLTC工况下续航里程提升至719公里，0-100公里/小时加速时间仅需4.3秒。

焕新版Model Y在外观设计上进行了全面升级，采用了全新的设计理念，借鉴了赛博越野旅行车和赛博无人电动车的设计元素，使得整车造型更加硬朗，线条更加流畅。新车还新增了冰河蓝车漆，贯穿式前后灯带，风阻系数低至0.22Cd。此外，新车还新增了19英寸和20英寸轮毂，并对车尾扩散器进行了优化。

内饰方面，焕新版Model Y同样进行了诸多升级。新车配备了5.4英寸中控屏和8英寸后排触控屏，支持多设备蓝牙连接和游戏功能。后排座椅坐垫加长了15毫米，并新增了电动调节和一键放倒功能。前排座椅则具备通风功能，车内还配备了环绕式氛围灯和高级织物脚垫。

在动力方面，后轮驱动版焕新版Model Y的最大功率为220千瓦，而长续航版则采用了双电机驱动，总功率达到331千瓦。新车在续航方面较现款车型有所提升，CLTC工况下续航里程增加了30-31公里，能耗为11.9千瓦时/百公里。

此外，焕新版Model Y全系标配了Autopilot自动辅助驾驶硬件AI4.0，并新增了前保险杠盲区摄像头和车门盲点警报灯，进一步提升了行车安全性。

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