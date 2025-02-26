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雷军：小米SU7 Ultra产品力很强 全年销量目标1万台

2025-02-26 10:32 · 稿源：站长之家

站长之家（ChinaZ.com）2月26日 消息:今日，小米集团创始人雷军通过个人渠道发文，对即将发布的小米SU7Ultra表达了高度自信，称其为“自信驾驭强大”的典范，并形象地比喻为属于这个时代的“新豪车”。雷军表示，小米SU7Ultra旨在性能上比肩保时捷、科技上紧追特斯拉、豪华程度上媲美BBA等传统豪华汽车品牌。

雷军：小米SU7 Ultra全年销量目标 1 万台 已有 9 成把握

据悉，小米SU7Ultra作为小米创业十五周年以来的高端旗舰产品之一，与另一款旗舰小米15Ultra同台发布，发布会定于2月27日晚7点举行。目前，小米SU7Ultra已开启预定，预售价高达81.49万元，成为小米有史以来最昂贵的单品。

在性能参数方面，根据工信部申报信息，小米SU7Ultra量产版搭载了强大的三电机系统，全车马力高达1548匹，含起步在内的零百加速时间仅为1.98秒，最高时速可达350公里/小时。除了常规的四门五座版本外，小米SU7Ultra还提供了双座版选择，但具体信息尚未透露，预计将在正式发布会上揭晓。

雷军在发言中透露，小米团队对SU7Ultra的市场表现充满信心，并设定了全年销量目标为1万台，目前已有9成的把握达成这一目标。小米SU7Ultra的发布，无疑将为小米在高端汽车市场树立新的标杆，进一步展现小米在科技创新和品质追求上的不懈努力。

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