百度App重大升级 重启经典标语：“百度一下，你就知道”

站长之家（ChinaZ.com）2月24日 消息:百度公司正式推出了百度App的重大升级版本，此次升级不仅带来了众多创新功能和特性，还在App开屏页上重新启用了自2005年起沿用的经典标语——“百度一下，你就知道”。

这一标语的回归，标志着百度搜索在AI大模型驱动下的全新应用价值体现。百度强调，“知道”如今已超越了单纯的信息获取层面，转化为一种“超级有用”的行动力。

全新百度App整合了文心大模型和DeepSeek大模型的核心能力，并全面上线了AI搜索入口。用户在使用AI搜索时，将体验到更加多元和智能的搜索结果。AI搜索能够快速检索全网信息，并自动提炼出重点，直接为用户提供精炼、有价值的内容，避免了用户需要在多个网页间跳转、筛选和手动总结的繁琐过程。

除了AI搜索功能的显著升级，全新百度App还引入了多项AI创新功能。例如，它支持多达14种家乡话的语音识别，方便用户用方言进行交流;同时，还配备了AI生图和AI修图功能，以及各类智能体的应用，为用户提供了更加丰富和便捷的交互体验。

此次百度App的升级和经典标语的回归，不仅展示了百度在AI技术领域的持续创新和领先地位，也为广大用户带来了更加智能和高效的信息检索和交互体验。

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