雷军：小米SU7 Ultra可在小米汽车App提前小订 发布后优先排产

站长之家（ChinaZ.com）2月23日 消息:今日，小米公司董事长雷军发布消息，针对即将发布的小米汽车SU7Ultra车型，消费者现可通过小米汽车官方App进行提前预订。雷军表示，凡是通过此途径预订的用户，在车辆正式发布后，将享有优先排产的权利。

据了解，小米汽车官方已经规划，SU7Ultra将于本月底，即2月底正式发布并上市。目前，该车型已经开启了预订通道，预售价为81.49万元人民币。作为小米汽车目前售价最高的单品，SU7Ultra量产版无疑代表了小米汽车在性能方面的巅峰水平。

根据工信部相关申报信息，SU7Ultra量产版将搭载三电机系统，其中前电机峰值功率达到288kW，后轴两电机均为425kW，全车马力高达1548匹。这使得SU7Ultra的零百加速时间仅为1.98秒，最高时速可达350公里/小时。

在车型选择方面，SU7Ultra除了提供四门五座的常规版车型外，还将推出双座版车型供消费者选择。不过，关于双座版车型的具体信息，小米汽车方面目前尚未透露，预计将在正式发布会上进行公布。

从车身尺寸来看，SU7Ultra的长宽高分别为4996mm、1963mm和1440mm，轴距达到3000mm。该车型拥有全球量产车中最低的风阻系数0.195Cd，并采用了多达17处的碳纤维套件，以实现最大轻量化设计。含防滚架在内，SU7Ultra的车重为2295kg。此外，车辆还配备了主动式尾翼和前铲，综合下压力达到285kg。

在智能驾驶方面，SU7Ultra提供了高阶智驾系统，使得车辆不仅能够在赛道上驰骋，还能在城区进行智能驾驶。此前，SU7Ultra已经在成都天府、株洲国际和上海国际等多个赛道上挑战并获得了最速四门量产车的荣誉称号。车辆上市后，还将征战纽北赛道，进一步展示其卓越的性能。

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