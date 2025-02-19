曝iPhone17系列有线充电35W 网友直呼挤牙膏

站长之家（ChinaZ.com）2月19日 消息:苹果供应链分析师Jeff Pu近日发布的一份报告揭示了iPhone17系列在充电功率方面的信息。据悉，iPhone17、iPhone17Air、iPhone17Pro及iPhone17Pro Max的有线充电功率将达到35W，与iPhone16系列相比，并未出现显著提升。

此外，Jeff Pu在报告中并未提及iPhone17系列的MagSafe充电速度。目前，iPhone16系列的MagSafe充电功率最高可达25W，未来iPhone17系列是否会有所提升，仍有待观察。

在工业设计方面，iPhone17Pro展现了全新的背部设计，采用了横向大矩阵相机布局，其DECO部分与小米11Ultra的设计风格相似，后置三摄组合，右侧则集成了闪光灯和LiDAR激光雷达扫描仪。而iPhone17Air则采用了横置相机模组设计，其DECO部分形似条形跑道，与谷歌Pixel9系列的外观有着异曲同工之妙。

在核心配置上，iPhone17Air预计将搭载A19芯片，而Pro系列则有望配备更强大的A19Pro芯片。此外，两款系列均有望支持最高12GB的内存配置，并融入Apple Intelligence技术，为用户带来更加流畅智能的使用体验。

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