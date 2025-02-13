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雷军吃五仁汤圆吃破防了 称SU7 Ultra确实是24K金标

2025-02-13 08:15 · 稿源：站长之家

站长之家（ChinaZ.com）2月13日 消息:今日晚间，雷军在元宵节直播中与大家分享了关于小米最新产品SU7Ultra的一些细节。在直播中，雷军特别提到了SU7Ultra的金标，并强调这个金标确实是24K纯金镀制而成。他风趣地表示，对于那些喜欢扣标的用户，他强烈建议不要这样做，因为这不仅是违法的行为，而且金标的价值也不值得为此冒险。

据雷军介绍，K金是黄金与其他金属的合金，而24K金通常指的是含金量接近100%的纯金。然而，在实际操作中，由于技术限制，无法达到完全的100%含金量，因此中国规定含金量达到99.6%以上的黄金才能被称为24K金。小米SU7Ultra的金标虽然镀了一层纯金，但由于只是表面镀金，所以整体重量并不会过于沉重。

小米SU7Ultra、小米汽车

尽管如此，雷军还是提醒用户们，不要轻易尝试扣下SU7Ultra的金标。他指出，当前金价已经攀升至高位，一个金标的价值可能已经足够立案标准。雷军还分享了一个趣事，他之前曾回应一位博主关于SU7Ultra使用金标的评论，开玩笑说:“花80万买这车（此处或指小米高端产品的比喻），满足一下虚荣感也不过分，这是人之常情。”

值得一提的是，在本次直播品尝汤圆环节，雷军选择了一款五仁汤圆。当咬下第一口时，他幽默地表示，这款五仁汤圆让他吃出了五仁月饼的味道。这一意外的口感体验，让雷军不禁露出了惊讶的表情，并迅速在网络上引起了热议。

雷军在直播中分享了自己对五仁汤圆的独特感受，同时也表达了对黑芝麻口味汤圆的偏好。他笑称，虽然五仁汤圆有其独特的风味，但自己还是更钟情于经典的黑芝麻口味。

此次雷军元宵节直播活动，不仅展现了小米公司温馨和谐的企业文化，也让广大网友在欢笑中感受到了节日的氛围。雷军的幽默表现和真实感受，更是赢得了众多网友的点赞和好评。

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