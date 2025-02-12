AI日报：苹果和阿里将为中国iPhone开发AI功能；百度今年或将发布Ernie 5.0；国家超算平台免费开放3个月DeepSeek API

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1、苹果和阿里将为中国iPhone开发AI功能

苹果公司与阿里巴巴达成合作，将共同为中国iPhone用户开发AI功能。这一举措标志着苹果在中国市场AI领域的进一步拓展。经过对多家潜在合作伙伴的评估，苹果最终选择了阿里巴巴，原因在于其在AI领域的技术优势和能力。此次合作不仅展示了苹果对中国市场的重视，也将为用户提供更智能便捷的体验。

【AiBase提要:】 🤝 苹果与阿里巴巴合作，旨在为中国iPhone用户开发AI功能。 🔍 苹果在评估过程中发现Deepseek等团队在大客户支持方面存在不足。 📈 此次合作体现了苹果对中国市场的重视，以及阿里巴巴在AI领域的强大实力。

2、报道称百度今年将发布下一代人工智能模型Ernie5.0

据媒体报道，百度计划在今年推出其下一代人工智能模型Ernie5.0。该模型被称为“基础模型”，在多模态能力方面将有显著提升，尽管具体功能尚未披露。此消息恰逢苹果公司将其潜在客户转向阿里巴巴之际，市场普遍推测百度此举是为了应对市场变化，稳定股价和市场地位。

【AiBase提要:】 🚀 Ernie5.0将显著增强多模态能力，提升人工智能的应用范围。 📉 百度此举被视为应对市场变化，旨在稳住股价和市场地位。 🛠️ 具体功能尚未披露，仍需关注后续发布的详细信息。

3、国家超算平台推AI伙伴计划:三月免费开放DeepSeek API

国家超算互联网平台启动了AI生态伙伴加速计划，旨在为企业用户提供便利的AI技术应用支持。该计划包括为期三个月的DeepSeek API接口免费使用权限，并配备千万卡时的算力资源池。这一举措不仅展示了国家超算平台在推动AI技术普及方面的积极努力，也为企业降低AI应用门槛、加速数字化转型提供了有力支持。

【AiBase提要:】 🆓 提供为期3个月的DeepSeek API接口免费使用权限，配套千万卡时的算力资源池。 🌐 平台已与全国14个省份的超算和智算中心实现互联互通，汇集6500款算力商品。 ⚙️ 支持多个版本的DeepSeek-R1模型，灵活部署私有化API服务和AI Web应用。

4、字节跳动豆包UltraMem架构将大模型推理成本降低83%

字节跳动的豆包团队宣布研发出UltraMem架构，成功解决了MoE模型在推理时的高访存问题，显著提升了推理速度和降低了成本。这一创新为大模型的高效推理提供了新的解决方案，尤其在大规模应用中，UltraMem架构展现了优异的性能与经济性，标志着推理技术的重大进步。

【AiBase提要:】 ⚡ UltraMem架构实现推理速度提升2-6倍，推理成本降低最高83%。 🧠 在相同参数和激活条件下，UltraMem模型效果优于MoE，且访存成本接近Dense模型。 📈 该架构为构建数十亿规模的模型奠定了基础，有助于推动大模型的规模化应用。

5、小红书开源的语音识别模型FireRedASR，中文识别准确率优越

小红书的FireRed团队推出了全新的开源语音识别模型FireRedASR，标志着中文语音识别技术的一次重大突破。该模型在多个标准测试集上表现优异，字错误率（CER）达到了3.05%，较之前最佳模型降低了8.4%。FireRedASR分为两种核心结构，分别针对语音识别精度和推理效率，适用于多种语言环境。

【AiBase提要:】 🎤 FireRedASR是小红书团队新发布的开源语音识别模型，中文识别准确率表现优异。 🚀 模型分为FireRedASR-LLM和FireRedASR-AED，分别针对精度和效率需求。 🌍 FireRedASR在多种场景下表现优异，适用于普通话、中文方言及英语等多种语言环境。 详情链接:https://huggingface.co/FireRedTeam

6、ChatGPT 能耗揭秘:每次响应仅需0.3瓦，远低于传闻!

最近的研究揭示了 ChatGPT 的能耗情况，显示其能耗远低于早期估算。根据 Epoch AI 的分析，使用 GPT-4o 时，平均每个查询仅消耗约0.3瓦时，这一数字低于许多家用电器的能耗。尽管公众对 AI 的能耗有担忧，但当前的情况并未得到准确反映。

【AiBase提要:】 🌱 ChatGPT 的平均能耗为0.3瓦时，远低于早期估算的3瓦时。 🔌 AI 能耗的增加主要与未来的技术进步和更复杂任务的处理有关。 🏭 OpenAI 计划在未来几年投入巨额资金扩展 AI 数据中心，以满足日益增长的电力需求。

7、东风日产N7首款接入DeepSeek大模型，实现智能化人机交互

东风日产的全新车型N7成功与DeepSeek-R1深度推理大模型融合，成为首个接入该技术的合资车企实车。N7在智能化与人机交互方面的创新，提升了用户体验，提供个性化服务。其独特的外观设计和强大的智能驾驶系统，展示了东风日产在技术创新上的努力，为未来汽车发展提供了新的方向。

【AiBase提要:】 🌟 N7是首款接入DeepSeek-R1大模型的合资车，提升人机交互的自然度与流畅性。 🚀 配备高通骁龙8295P处理器，支持高速领航和全场景智能泊车功能。 💡 独特外观设计，配有无边框车门和可自定义灯光系统，提供个性化视觉效果。

8、汤森路透赢得美国首例重大AI版权案件

近日，美国法院裁定汤森路透在一起涉及人工智能技术的版权案件中获得胜利。这一裁决不仅为汤森路透的版权保护提供了法律支持，也为其他内容创作者设立了重要先例。法院认定汤森路透的数据受到版权保护，未经授权使用构成侵权，这将促使生成式AI公司更加谨慎地使用数据，确保遵循版权法。

【AiBase提要:】 📌 汤森路透在美国法院赢得涉及AI技术的版权案，具有重大法律意义。 ⚖️ 法院裁定其数据受到版权保护，未经授权使用构成侵权。 🔍 此案为生成式AI公司与内容创作者的未来提供了重要法律先例。

9、YouTube 发布 AI 新功能:自动配音、年龄识别等

YouTube CEO Neal Mohan 在年度信中强调，人工智能是公司2025年的重要战略之一。YouTube 正在推出多项 AI 工具，旨在帮助创作者提高内容创作效率，包括自动配音和用户年龄识别功能。这些工具将使创作者能够更轻松地翻译视频并提供个性化推荐，尽管引入 AI 也引发了一些质疑。

【AiBase提要:】 🌟 YouTube CEO 将 AI 视为公司2025年的重要战略，推出多项创作者 AI 工具。 🎤 新的自动配音功能将帮助创作者轻松翻译视频，预计本月全面上线。 👶 YouTube 将运用机器学习技术估计用户年龄，以便提供更个性化的内容推荐。

10、海信电视接入 DeepSeek，AI 语音对话功能升级

海信集团宣布其自研的星海大模型成功接入DeepSeek，旨在提升用户在智慧生活和智慧城市领域的交互体验。通过与DeepSeek的融合，海信的智能技术能力显著增强，用户可通过遥控器或语音命令轻松启动对话功能，简化操作步骤。此外，海信还推出了一系列智能家居管家，提升了智能交互的效果。

【AiBase提要:】 🌟 海信电视接入DeepSeek，用户可通过遥控器或语音启动AI对话功能。 🔧 海信星海大模型的能力升级使得AI更精准地理解用户需求。 🏙️ 在智慧城市应用方面，海信构建了智能交通知识库，提高信息获取效率。

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