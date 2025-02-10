苹果或将推出新款 iPhone SE 及 PowerBeats Pro 2 耳机

据彭博社报道，苹果公司可能会在2月11日举行一场小规模发布会，推出新款 iPhone SE 和 PowerBeats Pro2耳机。尽管苹果尚未正式发出活动邀请，但市场普遍对此次发布充满期待。这将是苹果自2022年以来首次发布新款手机，而新款 iPhone SE 将成为该系列的第四代，专注于预算型消费者。

新款 iPhone SE 在设计上预计会与 iPhone14系列相似，并将配备 USB-C 端口，符合欧盟最新的充电器指令规定。值得一提的是，此次更新可能意味着 iPhone SE 系列将告别 Touch ID 指纹扫描仪，转而采用更为先进的 Face ID 面部识别技术。此外，新款 iPhone SE 还将兼容苹果的 AI 技术 Apple Intelligence，标志着苹果在自主芯片研发上迈出的重要一步，可能成为首款搭载苹果自研调制解调器的设备。

在市场需求方面，新款 iPhone SE 预计将在中国和印度这两个全球最大智能手机市场获得良好反响。尽管苹果在中国的销量近期有所下滑，主要受到国内品牌如华为的强劲竞争影响，但新产品的发布无疑将助力其在这些市场的重新崛起。

与此同时，PowerBeats Pro2耳机的发布也备受期待。这款新耳机将在第一代产品问世近六年后重磅回归，预计将具备心率跟踪功能，旨在拓展苹果在可穿戴健康产品领域的布局。苹果希望将这一健康追踪功能引入更广泛的用户群体，不仅限于 Apple Watch。

苹果在2月11日的发布会或将引发消费者的极大关注，而新款 iPhone SE 和 PowerBeats Pro2的推出也将为苹果的产品线增添新的活力。

（举报）