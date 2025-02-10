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1、百度风投回应错过投资DeepSeek:曾第一时间拜访 但幻方不差钱

近期，国产人工智能企业DeepSeek因其卓越表现引起了广泛关注。尽管DeepSeek与百度风投同处一栋大楼，但两者并未合作。百度风投CEO高雪对此回应称，虽然他们曾主动拜访DeepSeek，但由于DeepSeek尚未拆分独立融资计划，百度风投未能成为其投资人。

【AiBase提要:】 🏢 DeepSeek与百度风投同在一栋大楼，但未能合作。 🤝 百度风投曾主动拜访DeepSeek，保持友好互动。 💡 百度风投专注于投资人工智能初创企业，推动行业发展。

2、2024年度Product Hunt产品榜出炉:AI编程工具Cursor年度最佳，众多AI产品上榜

Product Hunt于近日发布了2024年度金喵奖榜单，表彰了在技术与创新领域表现卓越的产品。AI产品类表现尤为突出，Cursor被评为年度最佳产品，极大提升了开发者的工作效率。此外，Notion Sites和Supabase AI Assistant分别在无代码和数据安全领域获得奖项，展示了科技在简化工作流程和数据管理方面的重要作用。

【AiBase提要:】 🌟 Cursor荣获年度产品奖，提升开发者效率。 🌐 Notion Sites获无代码奖，简化网站建设流程。 🔒 Supabase AI Assistant获数据安全奖，推动数据智能化管理。 详情链接:https://www.producthunt.com/golden-kitty-awards/hall-of-fame

3、豆包:视频生成模型 “VideoWorld” 已开源

豆包大模型团队在北京交通大学和中国科学技术大学的联合研究下，推出了“VideoWorld”视频生成实验模型，该模型的创新之处在于仅依赖视觉信息进行知识学习，突破了传统语言模型的限制。通过分析视频数据，模型展示了在围棋和机器人任务中的卓越推理与规划能力，尤其在复杂任务中表现出色。

【AiBase提要:】 🌟 “VideoWorld” 模型仅凭视觉信息实现知识学习，无需语言模型。 🤖 模型在围棋和机器人模拟任务中展现出卓越的推理和规划能力。 🔓 项目代码与模型已开源，欢迎各界人士参与体验与交流。 详情链接:https://arxiv.org/abs/2501.09781

4、ChatGPT 访问量跃升至全球第六，超越 Netflix 与 Reddit

根据 Similarweb 的统计数据，ChatGPT 在2025年1月的全球访问量中位列第六，显示出其在用户中的日益增长的受欢迎程度。尽管仍有很长的路要走才能追赶 Google，但 ChatGPT 的流量占比已达到2.33%。OpenAI 近期开放了 ChatGPT 搜索功能，进一步吸引用户，表明市场对 AI 工具的需求正在上升。

【AiBase提要:】 📈 ChatGPT 已成为全球第六大访问网站，流量占比2.33%。 📊 Google 和 YouTube 分别占据全球访问量的29.21% 和20.40%。 🚀 OpenAI 的 ChatGPT 搜索功能已全面开放，吸引更多用户使用。

5、顶级域名ai.com重定向至DeepSeek官网

近期，ai.com域名重定向至中国AI公司DeepSeek官网，标志着该域名首次转向中国企业。ai.com自1993年注册以来，曾在多个AI公司之间跳转，包括ChatGPT和x.ai。尽管有传言称OpenAI曾试图以1100万美元收购该域名，但未得到官方确认。

【AiBase提要:】 🔄 ai.com域名首次重定向至中国AI公司DeepSeek，标志着其在全球科技中的崛起。 💰 ai.com曾传言OpenAI以1100万美元收购，但未得到确认，显示域名的争议性。 🌍 这一变化引发对中国AI企业在全球市场影响力的关注，体现了行业竞争的激烈。

6、Meta AI 推脑机接口模型Brain2Qwerty，可通过脑电波解码打字内容

Meta AI推出的Brain2Qwerty模型为脑-机接口（BCI）技术带来了新的希望。该模型通过非侵入性的方法，利用EEG和MEG解码参与者的打字内容，具有较高的准确性。研究显示，使用MEG的解码效果显著优于EEG，字符错误率降低至32%。

【AiBase提要:】 🧬 Brain2Qwerty模型通过EEG和MEG解码打字内容，为BCI技术提供新思路。 📊 MEG解码的字符错误率显著低于EEG，最佳参与者的CER达到19%。 🔍 未来挑战包括实时解码、MEG设备的便携性及其在障碍人士中的应用。 详情链接:https://ai.meta.com/research/publications/brain-to-text-decoding-a-non-invasive-approach-via-typing/

7、OpenAI新项目Sora内测图像生成器，或将推出DALL-E4?

OpenAI最近宣布其内部测试项目Sora正在研发图像生成功能，用户可以在视频和图像生成之间快速切换。新功能旨在简化用户操作，提升内容生成的相关性和质量。此外，Sora还对视频推送进行了重新分类，推出了“Best”和“Top”类别，以便用户更好地筛选内容。

【AiBase提要:】 🎨 Sora将推出图像生成功能，用户可快速切换视频与图像生成。 📊 新的视频推送分类“Best”和“Top”将优化内容筛选。 🤔 Sora的图像生成器代号为“papaya”，或将引入DALL-E4。

8、OpenAI 的1400万美元超级碗广告首秀来了

在最新一届超级碗比赛中，OpenAI以一则引人注目的60秒广告展示了人工智能与人类创新的紧密联系。广告采用独特的点彩风格，生动呈现了科技的演变，从早期工具到现代AI技术，旨在让普通观众理解AI的实际应用。广告的制作过程使用了AI工具Sora，最终由人类艺术家完成，强调了人类创造力与AI的结合。

【AiBase提要:】 🎉 OpenAI在超级碗中首次投放广告，展示人工智能与人类创新的紧密联系。 💡 广告费用高达1400万美元，旨在让普通观众理解AI的实际应用。 📈 OpenAI希望借助此次广告提升品牌曝光率，争取3000亿美元估值和116亿美元年收入。

9、Meta AI推出MILS系统 教导 LLMs无需专门培训即可处理多媒体数据

Meta AI的MILS系统通过创新的多模态迭代方法，使大型语言模型能够在无需专门训练的情况下处理图像、视频和音频。该系统利用生成器和评分器的配对机制，通过不断优化生成方案，展现出在图像描述和多模态信息融合方面的显著优势。

【AiBase提要:】 🖼️ MILS系统通过生成器和评分器的配对机制，优化大型语言模型处理多媒体数据的能力。 🎥 在视频内容描述方面，MILS的表现优于现有模型，展现出强大的多模态信息融合能力。 🌐 随着多模态AI系统的发展，MILS有望在未来推动更智能的推理能力和应用。

10、黑客利用 “损坏” pickle 文件在 HuggingFace 上传恶意 AI 模型

近期网络安全研究人员发现，知名机器学习平台HuggingFace上出现了两个恶意机器学习模型。这些模型采用了“损坏”的pickle文件技术，成功绕过了安全检测，令人担忧。研究指出，这些模型中隐藏了反向shell，能够连接到硬编码的IP地址，实现黑客的远程控制。HuggingFace已对其安全扫描工具进行了更新，以修复相关漏洞。

【AiBase提要:】 🛡️ 恶意模型利用“损坏”的pickle文件技术，成功规避安全检测。 🔍 研究人员发现这些模型暗含反向shell，连接到硬编码的IP地址。 🔧 Hugging Face已对安全扫描工具进行更新，修复了相关漏洞。

11、奥特曼透露:GPT-4.5已问世，AI 编程能力将在年底超越人类顶尖程序员

在东京大学的对话活动中，OpenAI CEO 奥特曼揭示了最新的内部推理模型 GPT-4.5，声称其编程能力已跻身全球前50名程序员，并预计年底将成为全球第一。他强调，AI技术的进步将改变教育和职业技能的需求，传统的数学和编程任务将不再是人类的强项，因此培养创造性思维和适应能力显得尤为重要。

【AiBase提要:】 🚀 GPT-4.5模型的编程能力已跻身全球Top50程序员，并预计年底超越人类顶尖程序员。 📚 AI对教育和职业技能的影响愈加显著，传统任务将不再是人类强项，需培养创造性思维。 🔍 OpenAI计划朝着开源方向发展，利用开源带来的巨大贡献，促进社会生产力的飞跃。

12、佳士得拍卖行将首次举办人工智能艺术专场拍卖会

佳士得拍卖行宣布将于2月20日举办首次专注于人工智能艺术品的拍卖会，引发了艺术界的热烈讨论。此次拍卖会名为“增强智能”，展出多位艺术家的作品，包括现场作画的机器人。尽管佳士得对此新兴艺术形式充满热情，但许多艺术家和评论者对人工智能生成工具的使用表示担忧，认为这可能侵犯艺术家的权益。

【AiBase提要:】 🎨 佳士得将于2月20日举办首次专注于人工智能艺术品的拍卖会。 🤖 展览将展示包括现场作画机器人在内的多位艺术家的作品。 ⚖️ 公众对此次拍卖会反应两极化，部分人支持人工智能艺术，另一些人则担心艺术家权益受到侵害。

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