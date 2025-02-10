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刷医保买华为手表需当场激活 华为WATCH D2供不应求

2025-02-10 15:28 · 稿源：站长之家

站长之家（ChinaZ.com）2月10日 消息:近日，社交平台上出现了一股新潮流，不少网友分享了自己使用医保个人账户中的资金购买华为WATCH D2智能手表的经历，这一现象迅速引发了广泛关注。

据相关媒体报道，华为WATCH D2不仅具备蓝牙通话、微信支付等智能功能，更重要的是，它还获得了二类医疗器械注册证，符合政策规定，可以使用医保个人账户进行支付。这一特性使得华为WATCH D2在智能手表市场中独树一帜。

目前，上海、广州、合肥等多个城市的部分药店均可使用医保个人账户购买华为WATCH D2。然而，由于市场需求旺盛，部分药店已经出现了供不应求的情况，消费者需要排队预约，等待时间甚至长达20天左右。

刷医保买华为手表需当场激活：网友扎堆购买

为了确保购买的公平性，药店方面规定，每位消费者限购一件华为WATCH D2，且需要在购买现场进行激活操作。这一措施既保障了消费者的权益，也避免了恶意囤货和倒卖行为的发生。

华为WATCH D2之所以受到如此追捧，与其卓越的医疗功能密不可分。该手表搭载了创新的玄玑感知系统，实现了医疗级精准血压测量，成为业界首款符合医疗标准的腕上动态血压表。这一突破性的技术使得用户可以在日常生活中随时随地监测自己的血压状况，为健康管理提供了极大的便利。

此外，华为WATCH D2还配备了智能多姿态识别算法和高精度传感器，能够根据用户的腕围、肤色等个性化特征自动适应不同场景下的血压测量需求，确保测量结果的准确性。这一特性使得华为WATCH D2在各种生活和工作场景中都能发挥出其独特的优势。

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