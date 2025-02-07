iPhone SE 4最快下周亮相：不开发布会 直接上线官网

站长之家（ChinaZ.com）2月7日 消息:据知名记者Mark Gurman最新报道，苹果公司的性价比神机iPhone SE4预计最快将在下周首次亮相，并在2月晚些时候正式发布。与以往不同，苹果此次大概率不会为这款新机单独召开发布会，而是选择直接上线官网进行发布。

据了解，iPhone SE4在外观和配置上进行了多项升级。最为显著的是，该系列首次引入了刘海屏设计，大大提升了SE机型的可用性，使其终于跟上了时代的步伐。同时，iPhone SE4也是首次采用Face ID人脸解锁功能，这意味着2022年发布的iPhone SE3将成为最后一款采用正面指纹Home键的苹果手机。

在整体配置上，iPhone SE4向iPhone标准版看齐。尽管受限于定位和成本，其后摄仅配备了一颗4800万像素主摄，但对于拍照要求不高的用户来说，这反而有助于减少手机背部凸起，为电池腾出更多空间。

此外，iPhone SE4还采用了侧边静音拨片设计，并将其换成了iPhone15Pro上首发的操作按钮，用户可以在设置中自定义功能。在具体配置方面，iPhone SE4搭载了6.1英寸OLED屏幕，配备了与iPhone16同款的A18芯片，并标配8GB内存，支持Apple Intelligence功能。据悉，其起售价将在4000元以内。

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