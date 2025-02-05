月底见！小米SU7 Ultra全年销量目标1万台

站长之家（ChinaZ.com）2月5日 消息:今日，随着蛇年的正式开工，小米公司迎来了一年一度的开工仪式。小米CEO雷军亲临现场，为员工们送上了寓意吉祥的开工红包，以此激励大家在新的一年里继续努力，共创佳绩。

在开工仪式上，雷军不仅为全体员工发放了红包，还特别为小米集团总裁卢伟冰准备了一个大红包。这一举动背后，是因为即将到来的2月份，小米将有两款重要的Ultra系列新品发布，分别是小米15Ultra和小米SU7Ultra。雷军表示，鉴于2月份工作量较大，特别对卢伟冰表示了感谢和鼓励。

雷军还透露，小米对SU7Ultra的销量寄予厚望，设定了全年销量达到1万台的目标。他风趣地说:“假如这个目标能够完成，年底我会给我们总裁再发一个大红包，并送他一辆SU7Ultra车模作为奖励。”

值得一提的是，小米SU7Ultra自去年10月公布预售价81.49万元起便引起了广泛关注。今日，小米正式开启了该车的静态品鉴活动，全国42个城市的112家门店都将展出SU7Ultra实车，供消费者近距离感受其魅力。

小米SU7Ultra以其卓越的性能和独特的定位吸引了众多目光。它被誉为地表最快四门量产车，最大马力高达1548PS，能够实现1.98秒的0-100km/h加速，设计最高时速更是达到了350km/h。此外，SU7Ultra还定位为“可街可赛”，既适合日常城市通勤，又能满足赛道驾驶的需求，拥有纯正的赛道基因。

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