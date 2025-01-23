AI日报：字节启动AGI计划代号“Seed Edge”；智谱GLM-PC电脑智能体大模型开放体验；阶跃星辰视频模型Step-Video V2版发布

欢迎来到【AI日报】栏目!这里是你每天探索人工智能世界的指南，每天我们为你呈现AI领域的热点内容，聚焦开发者，助你洞悉技术趋势、了解创新AI产品应用。

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1、字节加码AGI:豆包大模型组建“Seed Edge”团队，探索AI未来

字节跳动正在加大对人工智能领域的基础研究投入，组建了“Seed Edge”团队，专注于AGI的长期研究。该团队确定了五大研究方向，显示出字节在AI基础理论和技术研发方面的战略决心。字节的目标不仅是应用AI，更是要在AI技术的根本性突破上有所作为，为未来的AGI发展奠定基础。

【AiBase提要:】 🚀 字节跳动成立“Seed Edge”团队，专注于AGI的长期研究，展现其在AI领域的战略决心。 🔍 团队已确定五大研究方向，涵盖推理与感知能力、模型设计、学习范式等，深入基础理论与技术研发。 🎓 字节通过“Top Seed人才计划”招募顶尖研究人才，与高校合作，推动AI基础研究的实力与决心。

2、基于CogAgent!智谱GLM-PC电脑智能体大模型开放体验

GLM-PC是一款基于CogAgent的电脑智能体，具备强大的逻辑推理与深度感知能力。它不仅支持Windows系统，还通过最新的“深度思考”模式提升了代码生成和复杂任务处理能力。GLM-PC的设计灵感来源于人类的左右脑分工，能够高效执行任务并提供出色的用户交互体验。

【AiBase提要:】 🧠 GLM-PC通过“深度思考”模式增强逻辑推理和代码生成功能，提升处理复杂任务的能力。 🛠️ 其架构设计借鉴人类左右脑分工，实现逻辑与创造性的深度结合，优化任务执行与感知。 🤝 智谱积极推动与知名PC厂商的合作，推动AI个人电脑的创新，提升用户体验。 详情链接:https://cogagent.aminer.cn

3、阶跃星辰视频生成模型Step-Video V2版发布

上海阶跃星辰智能科技有限公司发布了Step-Video V2版本，标志着视频生成技术的重大进步。该版本通过优化VAE模型和DiT架构，显著提升了生成效率和视频质量。同时，新增的基础文字生成功能使得视频内容更加丰富，拓宽了应用场景。

【AiBase提要:】 🎥 Step-Video V2采用高效的VAE模型，降低计算复杂度，提升生成效率。 🤖 通过深度优化DiT架构和引入强化学习，提升视频生成的流畅性和细节表现力。 📝 新增基础文字生成功能，能够自然融入视频内容，拓展应用场景。 详情链接:https://yuewen.cn/videos

4、谷歌 Gemini AI 助手大升级:可分析图片、控制多款应用!

谷歌最近对其 Gemini AI 助手进行了全面升级，特别针对 Android 设备的多媒体处理能力和应用联动性进行了提升。新推出的“Gemini Live”功能允许用户在与聊天机器人对话时直接插入图片、文件及视频，增强了互动性。未来的 Project Astra 还将引入屏幕共享和实时视频流功能，进一步提升 Gemini 的智能化水平。

【AiBase提要:】 🌟 Gemini AI 助手新增“Gemini Live”功能，允许用户在对话中插入图片、文件和视频。 📱 Gemini 扩展功能让其能够与更多应用协作，支持用户将多个任务整合在一起。 🔍 未来将推出的 Project Astra 将为 Gemini 引入屏幕共享和实时视频流能力。

5、马斯克怒斥特朗普5000亿美元AI投资计划是一场“财务闹剧”

特朗普近日宣布了一项名为“星际之门”的人工智能投资计划，预算高达5000亿美元，由OpenAI、甲骨文和软银共同资助。尽管这一计划引起了广泛关注，但特斯拉和SpaceX的首席执行官埃隆·马斯克对此表示质疑，称其为财务“闹剧”，并对资金的真实性表示怀疑。

【AiBase提要:】 🌟 特朗普宣布5000亿美元的“星际之门”，由OpenAI、甲骨文和软银共同资助。 💬 马斯克对该计划提出质疑，称其为财务“闹剧”，并质疑资金的真实存在。 🤝 阿尔特曼回应马斯克的言论，表达了对其成就的尊重，但也发出反击。

6、Claude 创始人预言:AI 在2-3年内将全面超越人类

在最近的访谈中，Anthropic CEO Dario Amodei 对人工智能的未来发展表示乐观，预计在未来2-3年内，AI系统将在多个领域超越人类。他强调，AI的发展应与人类互补，以提高生产力，而非简单替代。同时，他鼓励年轻人学习使用AI工具，培养批判性思维，以应对信息爆炸的时代。

【AiBase提要:】 🚀 Amodei 预测未来2-3年内，AI系统将在多个领域超越人类。 🧠 他强调AI应与人类互补，以提高生产力，而非替代人类工作。 📈 Claude将推出新功能，提升其在企业级服务中的应用。

7、18岁少年靠ChatGPT 套壳狂赚5600万

在人工智能的浪潮中，年轻人通过创新实现财务自由，Zach Yadegari 和 Blake Anderson 利用 ChatGPT 开发的 Cal AI 应用，成功创造了5600万美元的收入。该应用凭借其独特的拍照识别食物热量功能和精准的市场营销策略，迅速吸引了大量用户。

【AiBase提要:】 📱 Cal AI 是一款通过拍照识别食物热量的卡路里追踪应用，操作简单，用户只需上传照片即可获得详细分析。 🚀 该应用依靠90%的高准确率和有效的市场营销策略，包括与KOL合作和社交平台推广，迅速提升了品牌知名度。 💵 以用户为中心的定价策略，月费仅10美元，年费30美元，使 Cal AI 在短时间内积累了大量用户，实现了可观的商业回报。

8、三星Galaxy S25首款支持内容凭证标准，助力识别 AI 生成图像

在三星最近的Unpacked活动中，Galaxy S25系列手机被宣布为首款支持内容凭据标准的手机。此标准由Adobe提出，旨在为数字内容提供类似“营养标签”的信息，以帮助用户识别AI生成的内容。

【AiBase提要:】 📱 Galaxy S25系列手机是首款支持内容凭据标准的手机，旨在识别AI生成内容。 🔍 内容凭据为数字内容提供“营养标签”，揭示内容的生成和编辑过程。 🤝 C2PA联盟成员包括三星、Adobe、谷歌等知名公司，共同打击虚假信息。

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