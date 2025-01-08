手机价格不超6000元可获补贴！REDMI Turbo 4 1699元起

站长之家（ChinaZ.com）1月8日 消息:2025年国补政策今日正式确认，新增了手机、平板等数码产品作为补贴对象。

根据政策规定，个人消费者在购买手机、平板、智能手表手环等三类数码产品时（单件销售价格不超过6000元），将按照产品销售价格的15%获得补贴。每位消费者每类产品可享受一次补贴，每件产品的补贴金额不超过500元。此举旨在进一步激发消费市场活力，促进数码产品的普及与消费。

REDMI产品经理胡馨心随即公布了国补政策实施后的K80系列及Turbo4产品的价格。整体来看，消费者至少能节省300元以上。

例如，Turbo4（12GB+256GB）原价1999元，补贴后仅需1699.15元;K80(12GB+256GB)原价2499元，补贴后价格为2124.15元。这一政策使得REDMI产品的性价比进一步提升，为消费者带来了实实在在的优惠。

具体到各个型号，Turbo4系列中，16GB+256GB版本原价2199元，补贴后为1869.15元;12GB+512GB版本原价2299元，补贴后为1954.15元;16GB+512GB版本原价2499元，补贴后为2124.15元。

K80系列中，16GB+256GB版本原价2699元，补贴后为2294.15元;12GB+512GB版本原价2899元，补贴后为2464.15元;16GB+512GB版本原价3199元，补贴后为2724.15元;16GB+1TB版本原价3599元，补贴后为3099元。

K80Pro系列中，12GB+256GB版本原价3699元，补贴后为3199元;12GB+512GB版本原价3999元，补贴后为3499元;16GB+512GB版本原价4299元，补贴后为3799元;16GB+1TB版本原价4799元，补贴后为4299元。

这一系列价格调整无疑将吸引更多消费者关注和购买REDMI的产品。

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