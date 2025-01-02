苹果官网突然降价 客服回应能否退差价

站长之家（ChinaZ.com）1月2日 消息:苹果公司在中国区意外宣布了一次降价活动，该活动被称为“叱咤福利”新年促销，从2025年1月4日开始，持续至1月7日。在这次为期四天的促销中，消费者使用指定的支付方式购买特定商品，每个产品类别限购两件，最高可享受800元人民币的优惠，同时换购新iPhone还能获得额外的折抵优惠。

此次降价活动涉及的iPhone系列具体优惠如下:iPhone16Pro或iPhone16Pro Max可优惠500元人民币;iPhone16或iPhone16Plus可优惠400元人民币;iPhone15或iPhone15Plus可优惠300元人民币;iPhone14或iPhone14Plus可优惠200元人民币。

对于此次降价，部分网友表达了自己的不满，尤其是那些近期购买iPhone的用户，他们认为自己“亏了”，并询问是否可以退还差价。对此，苹果官方客服回应称，如果在活动前14天内购买的产品，消费者可以选择退货后重新购买，这在一定程度上可视为退还差价。

这次降价活动虽然与第三方平台的优惠幅度相比并不显著，但苹果官方的促销行为仍然引起了市场的关注。苹果中国此次的降价活动，不仅是对新年的一次促销，也是对消费者购买意愿的一种刺激，同时也为那些近期购买产品的消费者提供了一种解决方案。

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