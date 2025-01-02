张朝阳说量子力学不是玄学：是一门严谨的物理学科

站长之家(ChinaZ.com) 1月2日 消息:搜狐公司创始人、董事局主席兼首席执行官张朝阳博士，在跨年夜举办了一场以“生活在量子力学的世界里”为主题的直播演讲，为网友带来了一场科学盛宴。这已是张朝阳连续第二年进行跨年演讲，去年他首次演讲时推导了广义相对论，而今年他选择了更为深奥的量子力学作为演讲主题。

在长达四小时的直播中，张朝阳深入解析了量子力学的基本原理及其在日常生活中的应用，强调量子力学是一门严谨的物理学科，而非玄学或哲学议题。他通过数学公式和实验验证来阐释量子力学如何解释微观世界的现象，并强调如果没有量子力学，我们将无法理解世界的许多基本方面。

张朝阳在演讲中提到，量子力学是解释化学、生物学和色彩等现象的关键，他通过分析谐振子的概率问题，得出量子化是必然的结论。这场跨年演讲在抖音平台上吸引了超过1000万观众收看，尽管许多网友在评论区表示虽然难以完全理解演讲内容，但仍然听得津津有味，表现出对科学知识的浓厚兴趣。

张朝阳的跨年演讲不仅为公众提供了一个了解前沿科学的平台，也展现了他个人对物理学的深刻理解和热情。通过这样的科学普及活动，张朝阳希望能够激发更多人对科学的兴趣和好奇心，推动科学知识的普及和传播。

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