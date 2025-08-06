iPhone17发布会时间曝光 或定档9月9日

站长之家（ChinaZ.com）8月6日 消息:德国运营商人士透露，苹果公司今年的iPhone17系列发布会定于9月9日举行。这一时间安排与记者Mark Gurman的预测相符，他曾表示苹果将在9月8日当周举行iPhone17系列发布会，并指出9月9日或10日是最有可能的日期。这使得德国运营商的说法更具可信度。

按照苹果的传统，iPhone17的预购将在发布会后的首个周五（即9月12日）开启，新款设备很可能在9月19日送达消费者手中并登陆零售店。此次发售将覆盖美国、中国、欧洲、日本等主要市场。

在今年的新品发布会上，预计苹果将推出iPhone17、iPhone17Air、iPhone17Pro以及iPhone17Pro Max。除了这款全新旗舰，苹果还可能发布Apple Watch SE3、Apple Watch Series11、Apple Watch Ultra3以及AirPods Pro3等产品。

对于整个消费电子行业来说，苹果的发布会总能带来一些令人耳目一新的概念、设计、技术以及产品。因此，每当苹果召开发布会时，大家都称之为“科技春晚”。今年的iPhone17系列发布会无疑将再次吸引全球科技爱好者的目光，带来一系列令人期待的新产品和新技术。

（举报）