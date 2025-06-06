为应对经济现实，宝洁公司将裁员 7000 人，并退出旗下品牌

宝洁公司将在“经济不确定性”的背景下，决定裁员 7000 人，并退出旗下部分品牌……

站长之家(ChinaZ.com) 6月6日 消息:为应对全球经济逆风，宝洁公司（Procter & Gamble，简称P&G）宣布将启动一项重大重组计划：在未来两年内裁减 7000 个职位，并在部分市场退出某些产品品类和品牌。这一举措标志着这家全球比较大的日用消费品公司正积极应对持续的地缘政治不稳定和消费者行为的变化。

此次裁员约占宝洁全球员工总数的6%，主要集中在非生产类岗位，旨在简化公司组织结构。截至 2024 年 6 月，宝洁在全球约有108， 000 名员工。公司表示，此次裁员是其更大范围重组战略的一部分，目的是在竞争激烈的环境中提升运营效率。

“这并不是一个全新的方向，而是对现有战略的有意加速……以在日益严峻的竞争环境中脱颖而出，”宝洁高管在巴黎德意志银行消费者大会上表示。

通过精简团队、扩大职能角色，宝洁希望提升组织灵活性，并将资源集中到高增长的品类和市场上。

包括首席财务官安德烈·舒尔滕（Andre Schulten）和首席运营官沙伊雷什·杰朱里卡（Shailesh Jejurikar）在内的宝洁高管表示，地缘政治的不确定性和消费者信心的波动是促使公司重组的主要原因。

持续的贸易摩擦，尤其是前总统特朗普时期施加的关税，使依赖国际供应链的企业承受了巨大压力。尽管宝洁90%的产品为本地生产，但原材料、包装和部分成品仍需从中国进口，因此关税造成了不小的成本负担。

宝洁预计，仅 2026 财年当前关税水平将带来 6 亿美元的税前成本影响，而近期关税波动频繁，更增加了成本的不确定性。

宝洁预计，在这项为期两年的重组过程中，将产生 10 亿至 16 亿美元的税前支出，其中约25%为非现金成本，包括遣散费、资产减值和其他重组相关费用。

宝洁表示，此次战略重组将简化组织结构、提升响应变化的速度，并计划在表现不佳的市场退出某些品牌和产品品类。

“这是一次大规模的春季清理，把低增长、缺乏护城河的业务剥离掉，可以释放资金，全力支持Tide（汰渍）、Pampers（帮宝适）和Old Spice（老香料）这些核心品牌的发展，”Running Point Capital 的首席投资官迈克尔·阿什利·舒尔曼（Michael Ashley Schulman）表示。

为应对关税和通胀带来的成本上升，宝洁已开始对部分产品进行提价。首席财务官舒尔滕确认，公司将“动用一切手段”来应对挑战，包括价格调整、供应链优化和裁员等手段。

这一多方位策略将赋予宝洁在应对快速变化的经济环境时更强的灵活性。两年的裁员窗口期，也让公司可根据贸易政策和市场情况的演变来调整应对策略。

“这两年时间的安排，给了他们在时间和裁员幅度上的灵活空间，毕竟关税问题还在不断变化中，”F/m Investments 高档投资组合经理克里斯蒂安·格雷纳（Christian Greiner）指出。

宝洁决定退出某些产品品类和品牌，符合其聚焦高增长、高利润业务的长期战略。该公司已在多个地区缩减或出售相关业务，包括：

彻底退出阿根廷市场

重组尼日利亚业务

出售中国市场的“沙宣”品牌（Vidal Sassoon）

停产拉美和欧洲的部分本地品牌

这些举措帮助宝洁将资源集中在能维持或扩大市场份额的关键领域，尤其是在全球消费模式持续变化的背景下。

尽管该消息影响重大，宝洁股价在早盘交易中仅下跌约1%，且过去 12 个月基本持平。这种温和反应说明，投资者可能早已预期到公司的挑战，或者认为此次重组对公司长远发展利好。

公司聚焦简化运营、提升核心品牌竞争力、积极应对全球压力的举措，在一定程度上增强了市场对其韧性的信心。

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