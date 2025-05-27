调查显示：80% 的 Z 世代愿意与 AI 结婚

人们已经开始与AI约会、甚至调情，但你有没有想过和AI结婚呢？

据mashable报道称，2025 年 4 月，AI 公司 Joi AI 对 2000 名Z世代受访者进行的一项调查显示，有八成受访者表示他们会考虑与AI伴侣结婚，而 83% 的人表示他们可以与AI建立深厚的情感纽带。

AI伴侣显然是 Joi AI 的核心业务。在其官网上，用户可以与预设角色聊天，或自己创建角色。该公司称这些关系为“AI-lationships”（AI关系）。

Joi AI 的关系治疗师、临床社会工作者（LCSW）Jaime Bronstein 表示：“AI-lationships 并不是为了取代真实的人际关系，而是提供一种独特的情感支持，提升整体的情绪健康。”

哈佛医学院附属麦克莱恩医院数字认知研究主任、临床神经心理学家 Shifali Singh 也表示，年轻人认为可以与 AI 建立深层情感联系，其实并不令人惊讶。

Singh 说：“我的一些研究表明，社交焦虑的人更喜欢使用数字工具，因为他们不那么害怕后果或被评判，尤其是在社交媒体环境下。”

他们可能会想：“如果我只跟一个 AI 互动，它不会评判我，还能给出温和回应，那这就有意义了。” 她补充说，现在的年轻人“习惯了被评判、被评论、被过度审视，而人类本不该这样生活”。

另一个人们可能与AI建立情感联系的原因是：他们在寻求共情！

Singh 表示：“当你与 AI 互动时，它会镜像你的语言和思维过程，看起来就像是真实的情感回应。”这让人们觉得他们和 AI 之间的交流更有共鸣，远胜于现实中的人际关系。

但这也存在风险。Singh 将 AI 这种“循环性镜像”比作“网络水军工厂（troll farms）”，后者会不断强化、验证人们的某种观点，即使这些观点是错误的。

她警告说：“我们必须非常小心，因为 AI 不会给出真正新颖的信息……它是递归的、重复的、基于算法的。”换句话说，“如果你给它一个想法的种子，它就会让这个想法长成一棵参天大树，甚至是一片森林。”

Singh 还指出，公众需要更多关于AI能力与局限的教育。AI可能被黑客或错误信息喂养，走向危险的方向。（比如不明原因地，最近埃隆·马斯克的AI机器人Grok不断发布“白人灭绝”言论。）

Singh 本人是 AI 研究者，也使用AI工具。她认为，AI可以在“孤独流行病”背景下，作为一种临时补充工具起到作用。比如，对于年长者，它是一种很棒的陪伴工具；或者对于患有广场恐惧症、害怕外出与人交流的人，AI可以让他们感觉到与人类连接，从而缓解部分抑郁症状。

问题在于，如果有人因为AI伴侣不想再见现实中的朋友、甚至拒绝聚会，那只会助长他们的焦虑。

至于“与AI结婚”的数据，Singh认为Z世代可能把婚姻视为“旧体制”的象征，更希望拥有自主独立的生活方式。

非营利组织 Common Sense Media 最近发布的报告也指出，AI伴侣对 18 岁以下人群不安全，因为它们会造成情感依赖和依恋。虽然现在Z世代成员已全部成年，但AI交互对心理的长期影响尚不明确。比如，已有一些案例表明，有人因为与 ChatGPT 的互动而开始相信“灵性错觉”。

尽管存在风险，年轻人和年长者仍然会继续创造和与AI伴侣互动。正如Bronstein所说：“有时候，只是有人陪着你 —— 哪怕那是AI，也挺好。”

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