REDMI Turbo 4 Pro跑分公布：破240万 首发第四代骁龙8s

站长之家（ChinaZ.com）4月22日 消息:今日，REDMI品牌正式对外宣布，旗下全新Turbo4Pro机型将于4月24日19:00揭开神秘面纱。随着发布日期的日益临近，官方率先公布了该机型在性能规格上的亮点，引发了科技圈内外的广泛关注。

REDMI Turbo4Pro此次全球首发搭载了高通第四代骁龙8s处理器，据官方透露，该机型在跑分测试中成功突破240万分大关，标志着REDMI Turbo系列首次采用全大核设计方案，其性能在高通阵营中仅次于骁龙8至尊版，展现出强大的竞争力。

具体到处理器参数，第四代骁龙8s配备了1颗主频高达3.21GHz的X4核心，辅以3颗3.01GHz的A720核心及2颗2.80GHz与2颗2.02GHz的A720核心，形成强大的计算集群。而在图形处理方面，则采用了与骁龙8至尊版同代的Adreno825GPU，为用户带来更加流畅、细腻的视觉体验。

值得注意的是，根据极客湾等权威媒体的前期测试，第四代骁龙8s在跑分成绩上虽与第三代骁龙8相近，但在综合能效方面却实现了显著提升。在实际游戏场景中，其帧率表现甚至超越了第三代骁龙8及天玑9300等前代旗舰处理器，展现出卓越的游戏性能。

为了确保用户能够充分享受第四代骁龙8s带来的强劲性能，REDMI Turbo4Pro还特别配备了双环路3D冰封散热系统与狂暴引擎4.0技术，有效降低机身温度，打造原生级超帧游戏体验。

除了性能方面的升级外，REDMI Turbo4Pro在其他配置上同样不遗余力。该机型采用了一块6.83英寸1.5K LTPS直屏，搭配金属中框设计，不仅提升了视觉观感，还增强了握持手感。同时，该机型还支持光学指纹识别技术，后摄模组则采用了5000万像素主摄与800万像素副摄的双摄组合，满足用户多样化的拍摄需求。

在续航与快充方面，REDMI Turbo4Pro内置了一块7550mAh大容量电池，并支持90W快充技术，确保用户能够拥有持久的续航能力及快速回血的充电体验。随着4月24日发布会的临近，REDMI Turbo4Pro的更多细节也将逐步揭晓，为消费者带来更多惊喜。

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