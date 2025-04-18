“我相信五秒规则”，可实验证明：食物掉地上，1秒就脏了！

站长之家(ChinaZ.com) 4月18日 消息:与我们一直以来相信的 “五秒规则”不同 —— 即掉在地上的食物在 5 秒钟内捡起来吃，在卫生方面就不会有大问题 —— 有实验结果表明，食物哪怕只接触地面 1 秒钟，细菌也可能会繁殖。最近，据英国《每日邮报》报道称，美国微生物学家尼古拉斯・艾尔（音译）公开了将掉在地上的食物分别在 1 秒、5 秒、10 秒、20 秒、30 秒、1 分钟时捡起来，并确认食物上繁殖了多少细菌的实验结果 —— 实验是将不同时间段采集的样本放入培养皿中，以此来确认细菌生长了多少。

实验结果显示，与我们一贯相信的 “五秒规则” 不同的是，哪怕是只接触地面 1 秒钟的掉落在地的食物样本，也有白色细菌繁殖。实际上，接触地面 5 秒钟的样本，其繁殖的细菌数量与放置时间不到 1 秒钟的样本差不多。放置在地面 10 秒钟的样本中，细菌的繁殖量更多了一些。放置 20 秒和 30 秒的样本中，细菌明显大量繁殖。艾尔表示：“无论是 5 秒还是 60 秒，结果都很可怕。”

此外，本次实验中还揭示了另一种情况：接触地面的食物如果再次掉落，其已繁殖的细菌会污染扩散到周围 —— 艾尔在实验过程中，不小心把放置 5 秒的样本弄掉了，结果大部分细菌都转移到了木制桌子上。

对于“五秒规则” 这一说法，科学家们一直以来都持不同的意见。相信“五秒规则” 的人认为，细菌的移动速度平均每小时 0.00045 英里，仅为蜗牛移动速度的 67 分之一，所以捡起掉落食物的速度越快，食物被细菌污染程度就越小，即可以放心吃。

不过，由于地面的湿度和材质不同，细菌的繁殖速度也不同，很多人认为还是不吃掉在地上的食物为好。特别是像沙门氏菌、李斯特菌等，它们一旦接触到食物，便会立即繁殖，可能会导致肠炎或食物中毒，所以还是多加注意为宜。由沙门氏菌引发的伤寒热，如果没有接受适当的治疗，可能会引发严重的并发症，李斯特菌同样也可能会导致免疫力较弱的人患上败血症、脑膜炎等疾病。

值得一提的是，艾尔将这次实验过程发布到了他的社交媒体（SNS）上，目前，该视频的浏览量已经超过了 100 万次。