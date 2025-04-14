苹果要 all in 智能眼镜？Vision Pro 2 也已准备就绪

苹果已着手开发轻便且低价的 AR 智能眼镜，同时也在开发第二代头显设备Vision Pro。

站长之家(ChinaZ.com) 4月14日 消息:14 日，彭博社报道称，苹果正在开发一款可全天佩戴的轻量级 AR 智能眼镜 —— 这款 AR 眼镜更轻便、更廉价。与此同时，苹果正在着手开发 Vision Pro 的第二代产品。

据悉，苹果轻量级 AR 智能眼镜的原理与 Vision Pro 类似，即在现实场景之上叠加显示信息或图像。

彭博社引援内部人士的话报道称：“比起其他任何产品，苹果 CEO 蒂姆·库克更看重智能眼镜，实际上，他目前只关注这款眼镜的开发工作。”

正在开发中的苹果 AR 智能眼镜将配备摄像头和麦克风，它将比 Vision Pro 更轻便、更精致。据悉，苹果正在考虑为智能眼镜实现拍照和人工智能（AI）功能的解决方案。但考虑到苹果以隐私保护为中心的理念、以及 iPhone 相机的使用策略，是否真的会在智能眼镜中引入上述功能，仍是一个未知数。

目前，尚不清楚苹果智能眼镜的具体发布时间，彭博社预测“可能还需要数年时间”。

苹果也在开发 Vision Pro 的后续产品——Vision Pro 2。Vision Pro 2 很可能会专注于解决初代产品被诟病的缺点，即价格和重量。Vision Pro 初代产品在发布时，因价格昂贵、重量过大以及缺乏实用内容而受到批评，且这款产品的销量未能达到预期。