华为 MateXT 销量超 40 万台，三星或今年 10 月发布“同款”！

华为全球新款三折手机“MateXT”自去年 9 月发售以来，已售出约 40 万台。

站长之家(ChinaZ.com) 4月14日 消息:MateXT 自发布以来仅 7 个月就已售出超过 40 万台。MateXT是华为新款三折手机。 MateXT可以将屏幕以 Z 形折叠两次，当设备完全展开时，它可以使用类似平板电脑的 10.2 英寸大显示屏。由于屏幕可多次折叠，一直以来最为人关注的设备厚度也得到了大幅减小。 MateXT完全展开时厚度估计为 3.6 毫米，折叠时厚度约为 11-13 毫米。

这也是为何 MateXT 起售价高的原因。华为 Mate XT 在中国市场的起售价为：256GB 19999 元人民币 、512GB 21999 元人民币 、1TB 23999 元人民币。

随着全球新款三折手机的销售表现超出预期，三星电子的新品也备受瞩目 —— 该公司将于今年下半年发布新款折叠手机“Galaxy G Fold（暂定名）”。据报道，与 MateXT不同，G Fold 不会采用 Z 形折叠设计。相反，预计屏幕会在设备的左右两侧向内折叠，以保护主屏幕。

另外，从目前已知的 G Fold 规格来看，这款折叠屏新品的主屏幕宽度为 9.96 英寸，重量约为 298 克。预计它将拥有像 Flip 系列一样的小型封面显示屏，无需完全打开设备即可使用。近期，业界有预测称，G Fold 将延续去年“Galaxy Z Fold 特别版（SE ）”的模式 —— 仅在中国和韩国市场发售。据报道称，GSMA数据库中，只有中韩两国的注册信息，产品名称为“SM-F9680”和“SM-F968N”。

三折手机已经取得了成功，尤其是在中国市场，而三星电子的 G Fold 能否延续这一趋势也受到了市场的关注。G Fold 预计将成为三星电子智能手机中最昂贵的一款，这块产品可能会针对中国的消费者做一些特殊设计，例如采用中国消费者喜欢的金色边框。考虑到新款 Galaxy 手机在发布前约 6-7 个月已在 GSMA 数据库中注册，因此推测，G Fold 可能会在 10 月左右发布。