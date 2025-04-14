苹果追赶Meta:库克押注智能眼镜抢占AR市场

站长之家(ChinaZ.com) 4月14日 消息:苹果公司正在开发一款配备摄像头和麦克风的智能眼镜，作为实现真正AR眼镜梦想前的过渡产品，据彭博社记者马克·古尔曼报道。这一举措显示了CEO蒂姆·库克对AR技术的坚定承诺。

库克的AR执念

据内部消息，AR眼镜开发仍是库克的"首要任务"，他"一心想"在Meta之前推出"行业领先的产品"。一位苹果工程师透露，在AR眼镜项目上，库克"其他什么都不在乎"，这也是"他唯一真正投入时间的事情"。

然而，真正的AR眼镜依然面临巨大技术挑战。古尔曼报道指出:"各种技术都需要完善，包括超高分辨率显示屏、高性能芯片以及能够每天提供数小时续航的微型电池。苹果还需要开发出一些应用程序，让这款设备像iPhone一样引人注目。"此外，所有这些技术都必须能够大批量生产且价格合理。

智能眼镜作为中间产品

面对这些挑战，苹果正在开发类似Meta Ray-Ban智能眼镜的产品作为"临时解决方案"。这款眼镜将作为苹果AI战略的一部分，大量整合Siri和视觉智能功能。

不过，与Meta产品相比，苹果对眼镜捕捉媒体内容的隐私问题表示担忧，这可能导致两家公司产品存在重大差异。

激烈的竞争格局

Meta去年已展示了Orion AR眼镜原型，尽管其成本可能高达数万美元且距离量产仍有很长路要走。这场技术竞赛日趋白热化，库克显然不想让苹果落后。

随着Meta在智能眼镜领域取得的成功，苹果很可能会在实现完整AR眼镜愿景之前推出某种形式的智能眼镜产品，以保持在可穿戴设备市场的竞争力。

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