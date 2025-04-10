苹果股价回温，“每部 iPhone 涨价 300 美元”危机暂时解除

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站长之家(ChinaZ.com) 4月10日 消息:美国信息技术（IT）媒体MacRumors报道称，特朗普在 9 日（当地时间）决定暂时停止实施部分过高的关税后，在白宫召开新闻发布会，并发表了几条可能对苹果有利的评论。

特朗普总统对未来免除部分美国企业关税的想法做出了积极回应。他表示：“我们会逐步考虑这个问题”、“在某些领域，有些公司受到的打击比其他公司更加严重，对此，我们会采取一些灵活做法。”

在特朗普第 一任期内，苹果 CEO 蒂姆·库克曾成功说服特朗普免除苹果设备征收的关税，但这次却没能奏效 —— 特朗普尚未同意给予任何公司关税豁免！

苹果股价在高于预期的关税政策宣布后下跌了近 20%，不过在特朗普宣布暂停征收关税后，苹果以接近 200 美元/股的收盘价逆转了局势。

特朗普宣布将暂停所有现有关税 90 天。不过，所谓“ 90 天的暂停期”并不适用于中国，这意味着，在其他国家及地区暂停征收关税期间，来自中国的商品仍需缴纳 10% 的基本关税，不，特朗普已将对华关税提高到了125%。

这一举措使得苹果在中国建设制造基地的计划陷入了危机。特朗普在接受媒体采访时重申了“将制造业带回美国”的目标，并认为苹果在中国建厂是“不可持续的”。然而，从现实角度来看，苹果的设备不太可能在美国生产。

MacRumors 分析称，“即使苹果在美国德克萨斯州休斯顿的工厂建设完毕，大部分设备制造功能仍需留在海外”，这是因为“由于成本、以及缺乏精通先进制造的人才等问题，苹果不可能将其复杂的供应链转移到美国”。

MacRumors 补充道，“虽说苹果必须对所有从中国进入美国的商品支付 125% 的关税，但他们也可以选择以 10% 的较低税率从印度、越南等其他国家及地区进口设备。”

在此之前，有业内人士分析称，受关税政策影响，iPhone 的价格将大幅上涨，涨幅或达到43%，甚至更高。

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