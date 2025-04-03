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Switch2价格公布：日版约2400元 多语言版约3400元

2025-04-03 08:08 · 稿源：站长之家

站长之家（ChinaZ.com）4月3日 消息:任天堂正式发布了其新一代游戏机Switch2，距离上一代产品发布已经过去了八年。此次发布的Switch2在屏幕、手柄、性能等多个方面均带来了重大提升，引起了广泛关注。

据了解，Switch2配备了全新的Joy-Con手柄，不仅在尺寸上有所增大，还在设计上进行了全面升级。与初代的滑轨卡扣式设计不同，Switch2的Joy-Con手柄采用了更方便的磁吸式安装拆卸方式，极大提升了用户的使用体验。

此外，全新Joy-Con手柄右侧还设置了一枚“C”键，任天堂称其为“GameChat”，玩家可以通过该功能进行语音聊天或分享各自的游戏画面。同时，Joy-Con手柄还新增了光电传感器，可以在桌面进行类似鼠标的操作，操作更加精准。

在屏幕方面，Switch2的屏幕尺寸升级为7.9英寸，掌机模式支持120Hz高刷新率和HDR，分辨率为1080P。在电视模式下，Switch2则支持4K分辨率，底座内置风扇，散热性能更加出色。

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硬件配置上，Switch2机身内存升级为256GB，自带支架，内置双扬声器，麦克风支持智能降噪，并配备了双USB-C接口，底部用于充电，顶部可以连接外接镜头等配件。

除了硬件升级外，Switch2还带来了全新的游戏共享功能，允许玩家在本地分享游戏，对于一些多人游戏可以实现一份游戏多人一起玩，并支持初代Switch和Switch Lite。

在发布会结束后，任天堂公布了Switch2的售价。新机将于6月5日发售，日本国内专用版售价为49980日元（约合2427元人民币），美版售价为449.99美元(约合3270元人民币)，多语言版售价为69980日元(约合3398元人民币)。

值得注意的是，日语版只能在日本地区使用，仅支持日语系统，并绑定日本区账号。而多语言版则面向全球销售，支持16种语言。据任天堂介绍，几个版本在硬件上不会有区别，只是单独推出了一个售价更低的日语版，变相给本国人提供优惠。

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